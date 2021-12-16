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Gündem Tuzu kuru 'komedyen' Şahan Gökbakar, şimdi de 'ekonomist' oldu!
Gündem

Tuzu kuru 'komedyen' Şahan Gökbakar, şimdi de 'ekonomist' oldu!

Mesleği komedyenlikten başka her işle meşgul olan Şahan Gökbakar, şimdi de ekonomistliğe soyunarak "faiz" çığırtkanlığı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 22:45:00 -
Tuzu kuru 'komedyen' Şahan Gökbakar, şimdi de 'ekonomist' oldu!

 Yeniakit.com.tr 

Dolar/TL kurundaki artışla birlikte sahneye çıkan fırsatçılar, ekonomi üzerinde olumsuz etkilere sebep olurken, bir yandan da "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapanlar vatandaşlara felaket senaryoları çiziyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, ekonomiden anlayan, anlamayan, ortak noktaları iktidar düşmanlığı olan çevrelerin hedefinde.

Şimdi de 'ekonomist' oldu!

"Komedyenlik" mesleği dışında her konuda bir fikri ve bilgisi olan Şahan Gökbakar, Twitter hesabından "faiz" çığırtkanlığı yaptı. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı üzerinden iktidarı, kendince alaycı bir üslubla hedef alan Gökbakar, şunları söyledi:

"İngiltere de enflasyon %5.1 olarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış. Merkez Bankası hemen faiz artırımı yapmış. Halbuki şaaaak indir faizi, geç Çin modeline, şaşırt herkesi..."

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