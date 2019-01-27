Tuzu kuru Fransızlar Cumhuriyet bekçiliğine soyundu! Kırmızı fularlılar Sarı Yelekliler'e karşı!

Fransa’da hükûmete karşı gerçekleştirilen “Sarı Yelekliler” protestolarını kınayan binlerce kişi “Kırmızı Fularlılar” adıyla Paris’te sokaklara döküldü.

Amaçlarının cumhuriyeti korumak ve şiddete karşı durmak olduğunu açıklayan Kırmızı Fularlılar, birçok yerden yola çıkarak Republique Meydanı’nda buluştu. Yağmur altında başlayan yürüyüşe beklenilenin üzerinde katılım olduğu görüldü. Polis yaklaşık 10 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını ve hiçbir asayiş olayının yaşanmadığını kaydetti.

Şiddet gösterilerine karşı yürüdüler

Sarı Yeleklilerin ülke genelinde polis ve iş yerlerine karşı yaptığı şiddeti kınadıklarını belirten pankart ve slogan atan göstericiler, yer yer Fransa Milli Marşı’nı söyledi. Gösteriye katılan Kırmızı Fularlı, basın mensuplarına verdiği demeçte, “Burada cumhuriyet rejimimi savunmak için buradayım, şiddete karşıyım, diyalogdan yanayım” dedi. Başka bir protestocu da, “Şiddete karşıyım, yolların kapatılmasına karşıyım” ifadesini kullandı. Cumhuriyet rejimine dokunulmasını istemediğini söyleyen başka bir gösterici de, “İnsanların eve hapsedilmesine de karşıyım, özgürlük yanlısıyım, kırıp dökmeye karşı olduğum için bugün buradayım” diyerek kalabalığın toplanma nedenini özetledi.

'Cumhuriyet kavgayla değil diyalogla korunur'

Gösterilere katılan Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Dr. Fıtrat Demir Onger, “Burada olmamızın sebebi, bilhassa şiddete karşıyız, cumhuriyeti korumak için buradayız. Bu yakıp yıkma ile olmaz, diyalogla olur” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Macron’un partisinden olduğunu gizlemeyen bir başka kadın gösterici ise, ülkenin gidişatının hep kötü olduğunu değerlendirerek, “Ülke zaten 50 yıldır kötü yönetiliyordu, Cumhurbaşkanı Macron daha bir buçuk yıldır görevde, bıraksınlar Cumhurbaşkanı görevini yapsın. Sonuna kadar Sarı Yeleklilerin eylemine karşıyım, cumhuriyet rejimini savunuyorum” diye konuştu.