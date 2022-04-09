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Yerel Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü
Yerel

Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü

İstanbul Tuzla'da sanayi sitesindeki bir fabrikanın atık toplama merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:30:00 -
Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü

Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi'ndeki reçine imalatı yapan bir fabrikanın dışarıdaki atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle fabrikanın ana binasına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

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