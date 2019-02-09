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Tüyleri diken diken eden olay: Teneşirde ölü bebek bulundu!

Antalya’da tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, cami bahçesindeki teneşir masası (ölü yıkanan masa) üzerinde ölü bulundu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:00
Tüyleri diken diken eden olay: Teneşirde ölü bebek bulundu!

Antalya Konyaaltı'daki Arapsuyu Merkez Camii müezzini, sabah namazı sonrası teneşir masası üzerinde bir örtü olduğunu fark edip kontrol etti. Örtünün altında bir bebek olduğunu gören cami görevlisi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağzından kan gelmiş

Olay yerine gelen ekipler, 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağzından kan geldiği görülen bebeğin, yaklaşık 6 saat önce öldüğü belirlendi.

Bu olaya şahit olanların gördüğü manzara son derece korkunçtu. Ancak biz bu fotoğrafları vicdani yükümlülük gereği yayınlamıyoruz.

Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 21:00
  1. Antalya
  2. teneşir
  3. Arapsuyu Merkez Camii
  4. Konyaaltı

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