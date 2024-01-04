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Aktüel Tüyler ürperten olay! İçinde öğrencilerin bulunduğu okul servisi kaçırıldı
Aktüel

Tüyler ürperten olay! İçinde öğrencilerin bulunduğu okul servisi kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:10:00 -

Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu okul servisini ışıklarda durduğu esnada kaçırdı.

Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu okul servisini ışıklarda durduğu esnada kaçırdı. Öğrencileri indirdikten daha sonra minibüsü Pendik yakınlarında terk eden şahıs kayıplara karıştı. Minibüsün Pendik’te terk edilmeden kısa süre önce bir sokaktan geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Kadıköy'de bugün sabah saatlerinde yaşandı. Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis minibüsü ışıklarda durduğu sırada, kimliği henüz belirsiz bir kişi şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi. Şoför lastiği kontrol etmek için minibüsün arkasına geçtiği sırada şahıs direksiyona geçerek servis minibüsünü kaçırdı.
Servis şoförü aracın peşinden koştuysa da yetişemedi. Şüpheli şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis kaçırılan servis aracını Pendik'te terk edilmiş halde buldu.
Olay hakkında konuşan mahalleli Hasan Yıldırım, "Ben sabah gördüm, polisler içeri çekmişti. Bir tane minibüs duruyordu. Kapıları açıktı, içinde öğrencilere ait eşyalar vardı. Burası kalabalıktı polisler vardı. Öğrenciler içindeyken servis aracını kaçırmışlar. Öğrencileri yolda indirmişler aracı da bu sokağa park etmişler. Servis minibüsünün kapıları açıktı. Şahıs servisin içinde yoktu” dedi.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis yaya olarak kaçan şahsı arıyor. Öte yandan, okul servisinin Pendik’te terk edilmeden kısa süre önce bir sokakta ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 


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