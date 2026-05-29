  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu Sarı şeytan Trump’tan eşi benzeri görülmemiş küstahlık: Resmini paraya bastırmak için bürokrasiye baskı yapıyor Bakan Çiftçi'den hayat kurtaran paylaşım: İhbarlarınız saniyeler içinde ulaşıyor Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare CHP'de "Grup Başkanı" krizi: Kılıçdaroğlu'ndan "Toplantı yapılamaz" talimatı İran'ın güneyinde hareketli saatler: Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi Yozgat’ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor ABD'den yalanlama! İran'ın İHA iddiaları doğru değil 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Siyonist çete Kurban Bayramı’nda saldırıyor! Can kaybı sayısı açıklandı
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cuma namazını kılmak için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle mest etti.

29 Mayıs 1453’ün yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar sürerken, günün en anlamlı karesi Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen özel programa katıldı. Caminin manevi atmosferinde mikrofon başına geçen Erdoğan, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle cemaate ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Başkan Erdoğan Ayasofya'da
Başkan Erdoğan Ayasofya'da

Siyaset

Başkan Erdoğan Ayasofya'da

İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Siyaset

İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

İstanbul'un Fethinin yıl dönümünde Ayasofya Camii Kebirdeki Cuma Namazında Muhterem Cumhurbaşkanımız tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet ettiği anlara şahit olurken nereden nereye geldiğimizi idrak etmeliyiz. Ben daha küçük yaşlarda iken o dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Trabzon'da annesinin cenaze namazına bile iştirak ettirtmemişler, niye, çünkü Cumhurbaşkanı bir imamın arkasında ona uyarak namaz kılamazmış, evet şimdi düşünüyorum ilk defa Turgut Özal Cumhurbaşkanı olup, Çankaya Köşküne yerleştikten sonra ki ilk cuma namazına gidecek mi gitmeyecek mi diye ortalık çalkalanırken Rahmetli Turgut Özal Cuma Namazına gitmesi laik kesimler tarafından bayağı eleştirilere uğramıştı. Sonra Ak Parti iktidarda iken Abdullah Gül'ün TBMM'indeki ilk oylamada Cumhurbaşkanı seçildi, amma araya 367 GARABETİ ortaya atıldı, bu durumu Ak Parti erken seçim kararıyla atlattı, ondan sonrada 367 garabetine takılmamak için MHP meclise girerek eşi başörtülü biri Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Sonraki süreçler malum mevcut Cumhurbaşkanımız bu makamı imam hatip mezunu biri olarak vakurla temsil etti, dünya lideri konumuna geldi. Cenab-ı Allah hayırlı uzun ömür versin inşallah bir dönem daha başkanımız olur, yerine de en az kendisi ayarında birini işaret ederek ülkemizi sağlam ellere teslim eder.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23