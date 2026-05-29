Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
Cuma namazını kılmak için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle mest etti.
29 Mayıs 1453’ün yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar sürerken, günün en anlamlı karesi Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya’dan geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen özel programa katıldı. Caminin manevi atmosferinde mikrofon başına geçen Erdoğan, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle cemaate ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.