  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanyolca öğrenmeye gitti, kakao üreticisi oldu! Latin Amerika’dan Muğla’ya uzanan başarı hikayesi Tadına bakanlar et sanıyor! Kadın girişimcilerin geliştirdiği lezzet şaşırtıyor Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı! Bilim insanları açıkladı: Bazı insanların neden hızlı konuştuğu ortaya çıktı! Yunanistan çok bozulacak! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Unutulan coğrafyalara yardım eli! Mazlumların yüzü Türkiye ile güldü Sıcak havalar cilt hastalıklarını tetikliyor: Egzama ve rozada yaz alevlenmeleri görülebiliyor! Leylaklar için seferberlik başladı! Van’ın bahçelerindeki mor hatıra kayboluyor Taraftarı çıldırtacak bu gelişme de neyin nesi! 25 teknik adam da nedir yahu? Şaka mı bu?
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı!

Osmanlı döneminin en ünlü mimarı olan Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii ve diğer eserlerini asırlardır ayakta tutan gerçek tam 438 yıl sonra ortaya çıktı.

#1
Foto - Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı!

Mimar Sinan’ın yüzyıllardır ayakta kalan eserlerinin ardındaki tasarım sistemi üzerine yürütülen yeni bir akademik çalışma dikkat çekti.

#2
Foto - Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı!

438 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinin başmimarı Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'nin sırrı 438 yıl sonra çözüldü.

#3
Foto - Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı!

Mimar Sinan‘ın 90 yaşında inşa ettiği Topkapı Sarayı Harem Bölümü’ndeki III. Murad Has Odası’nın cephesinde yer alan dekoratif dairesel elemanın analizi mimari sırların ortaya çıkmasını sağladı.

#4
Foto - Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı!

ESERLERİNİN NASIL AYAKTA KALDIĞI KANITLANMIŞ OLDU Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, Sinan’ın üç eseri, III. Murad Has Odası, ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii ve Hürrem Sultan Hamamı’nı inceleyerek bu üç eserin inşasında kullandığı dairesel geometrik hesaplamayı ortaya çıkardı. Böylece statik hesaplamaların olmadığı dönemde Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerin nasıl ayakta kaldığı da kanıtlanmış oldu.

#5
Foto - Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı!

Diker’in çalışması "Sinan’ın Mimari Dilini Çözümlemek: Geometrik Özyineleme Yoluyla Modüler Tasarım" başlığı ile bilimsel makale olarak uluslararası Nexus Network Journal Dergisi’nde yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!
Gündem

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Gazeteci Zafer Şahin, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ve küresel şer odaklarının iç siyaset üzerindeki si..
Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!
Gündem

Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'
Gündem

Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve deleg..
Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil
Dünya

Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin ülkesindeki iki suç çetesini “terör örgütü” listesine almasına sert tepki gösterd..
Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var
Dünya

Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olma..
3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması
Dünya

3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde doğal gaz sızıntısı ihbarı yapılan apartmanda patlama yaşandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23