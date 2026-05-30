Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı!

ESERLERİNİN NASIL AYAKTA KALDIĞI KANITLANMIŞ OLDU Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, Sinan’ın üç eseri, III. Murad Has Odası, ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii ve Hürrem Sultan Hamamı’nı inceleyerek bu üç eserin inşasında kullandığı dairesel geometrik hesaplamayı ortaya çıkardı. Böylece statik hesaplamaların olmadığı dönemde Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerin nasıl ayakta kaldığı da kanıtlanmış oldu.