Mimar Sinan ustalık eserim demişti: 438 yıllık sır ortaya çıktı!
Osmanlı döneminin en ünlü mimarı olan Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii ve diğer eserlerini asırlardır ayakta tutan gerçek tam 438 yıl sonra ortaya çıktı.
Osmanlı döneminin en ünlü mimarı olan Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii ve diğer eserlerini asırlardır ayakta tutan gerçek tam 438 yıl sonra ortaya çıktı.
Mimar Sinan’ın yüzyıllardır ayakta kalan eserlerinin ardındaki tasarım sistemi üzerine yürütülen yeni bir akademik çalışma dikkat çekti.
438 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinin başmimarı Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'nin sırrı 438 yıl sonra çözüldü.
Mimar Sinan‘ın 90 yaşında inşa ettiği Topkapı Sarayı Harem Bölümü’ndeki III. Murad Has Odası’nın cephesinde yer alan dekoratif dairesel elemanın analizi mimari sırların ortaya çıkmasını sağladı.
ESERLERİNİN NASIL AYAKTA KALDIĞI KANITLANMIŞ OLDU Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, Sinan’ın üç eseri, III. Murad Has Odası, ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii ve Hürrem Sultan Hamamı’nı inceleyerek bu üç eserin inşasında kullandığı dairesel geometrik hesaplamayı ortaya çıkardı. Böylece statik hesaplamaların olmadığı dönemde Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerin nasıl ayakta kaldığı da kanıtlanmış oldu.
Diker’in çalışması "Sinan’ın Mimari Dilini Çözümlemek: Geometrik Özyineleme Yoluyla Modüler Tasarım" başlığı ile bilimsel makale olarak uluslararası Nexus Network Journal Dergisi’nde yayımlandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23