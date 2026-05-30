Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Saldırılarda sağlık personelinin de hedef alınması tepki çekti.

İsrail ordusu, Lübnan ile yürürlükte olduğu belirtilen ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki saldırılarını sürdürdü. Sur kentine bağlı çeşitli beldelere yönelik hava saldırılarında siviller ve sağlık çalışanları da hedef oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre, Sur’a bağlı Maarub beldesine düzenlenen hava saldırısında biri sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı saldırıda, biri sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sur'a bağlı Maarub beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, biri sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Abbasiye beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sur'a bağlı Teyr Diba beldesini hedef alan hava saldırısında ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, sağlık ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, İsrail'in sağlık personelini askeri hedef haline getirdiği vurgulandı.

İsrail'in güneye saldırıları sürdü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Cizzin bölgesinde yer alan Katrani ve Serire beldelerinin çevresine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Dibbin beldesini 2 kez hedef alırken, Ensar beldesindeki açık bir araziye İHA saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail topçuları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Furun ve Ganduriyye beldelerini bombalarken, savaş uçakları Mercayun ilçesindeki Bılat beldesine 4 hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Zerariye beldesinin çevresini 2 füzeyle hedef aldı.

Hizbullah 20'den fazla saldırıyla karşılık verdiğini açıkladı

Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak dün Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki beldelerde İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 20'den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, Haddasa, Yahmur Şakif, Doğu Zavtar, Bayyada, Nakura ve Reşaf'taki İsrail askerleri ve askeri araçlarının füzeler, patlayıcılar ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca İsrail ordusuna ait çok sayıda Merkava tankı, D9 buldozeri ve askeri aracın vurulduğu, İsrail'in kuzeyindeki Ras Nakura'daki Demir Kubbe platformunun da İHA'yla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

