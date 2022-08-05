Tuvaleti dezenfekte etmek için tablet yapın!

Tuvaleti temizlemek için kullanılan kimyasal içeren ürünler, cildi tahriş edebilir ve solunduğunda göz tahrişine, böbrek hasarına ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bunların yerine, evde hazırlayacağınız klozet temizleyiciler toksin içermez, etkilidir ve tamamen doğaldır.

Malzemeler

1 bardak karbonat

2 yemek kaşığı hidrojen peroksit

1/4 bardak krem tartar

20 damla lavanta, biberiye, nane veya limon esansiyel yağı

Nasıl yapacaksınız?

Bir karıştırma kabında, karbonat ve krem tartarı karıştırın. Yavaş yavaş hidrojen peroksit ekleyin, karıştırın ve esansiyel yağı da koyarak iyice karışmalarını sağlayın.

Karışımı buz kalıplarına aktarın, sıkıca bastırın ve 4-6 saat boyunca kuru, serin bir yerde bekletin. Karışım donduğunda, kalıplardan çıkarın ve bir cam kavanozda saklayın.

Tuvaleti temizlemeniz gerektiğinde, sadece bir tablet alın ve klozetin içine atarak 10 dakika çözülmesini bekleyin. Sonra tuvalet fırçası ile fırçalayarak yıkayın.

İşlemi haftada iki kez tekrarlayın.

Karbonat, kötü kokularla savaşan güçlü bir doğal temizlik maddesidir. Hidrojen peroksit ise lekeleri temizler. Esansiyel yağ da, tuvaletinizin kokusunu yeniler.

Tuvalet için koku giderici sprey tarifi

Klozetin içine püskürtülen sprey, su yüzeyinde bir yağ bariyeri oluşturur ve klozette kokuları tutar.

Tuvalet koku giderici sprey için malzemeler

15 damla nane esansiyel yağı

5 damla portakal esansiyel yağı

1 tatlı kaşığı vanilya özü

1 yemek kaşığı bitkisel gliserin

2 yemek kaşığı izopropil alkol

1/4 bardak su

Cam sprey şişesi

Nasıl yapacaksınız?

Tüm malzemeleri cam sprey şişesinin içine koyun ve iyice çalkalayarak karışmalarını sağlayın.

Her kullanımdan önce şişeyi çalkalamayı ihmal etmeyin. Tuvaleti kullanmadan önce, klozetin içine 6-8 kez püskürtün.