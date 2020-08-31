Tutuştular! "Türkiye'ye karşı asker ve silah sayısı artırılmalı"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde hazımsızlığa neden oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde verilen mesajlar, Yunan ve Rus cephesinde paniğe neden oldu.

Türkiye'ye karşı Yunan - Rum birlikteliği

Yunanistan'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina yönetimimin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

Rum yönetimini ziyaret eden Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, burada açıklamalarda bulundu.

Nikos Dendias, "Hedefimiz aşamalı olarak Yunanistan'ın deniz bölgelerinin tamamını sınırlandırmak. Tehdit, rencide ve meydan okuma olmadan diyalog yapılmalıdır" dedi.

Yunan bakan; şartlar olgunlaştığı zaman, Rum yönetimiyle deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını söyledi.

Ekonomik darboğazdaki Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Haralabos Petridis de yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ta çözüm için Türk askeri varlığının bölgede olmaması gerekiyor" dedi.

Türkiye'ye karşı Yunan askeri sayısı artırılmalı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhalefet partisi EDEK'in Başkanı Marinos Sizopulos ise Yunan hükümetinin, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs'taki Yunan askerinin sayısının ve silah sayısının artırması gerektiğini söyledi.