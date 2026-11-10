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Gündem Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atanmıştı: Terzioğlu’ndan ‘abdestimizden şüphemiz yok’ mesajı
Gündem

Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atanmıştı: Terzioğlu’ndan ‘abdestimizden şüphemiz yok’ mesajı

Yeniakit Publisher
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Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atanmıştı: Terzioğlu’ndan ‘abdestimizden şüphemiz yok’ mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından gündeme gelen fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terzioğlu, "Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Yaşayalım, görelim" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve partinin kurumsal duruşuna olan güvenini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, Çorum İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında teşkilat çalışmaları ve gündemdeki sıcak gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Terzioğlu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturması ve borsa işlemlerine dair yöneltilen kritik sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.

"ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK: BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Toplantıda gazetecilerin fon soruşturmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Hülya Terzioğlu, partinin geçmişten bugüne pek çok sınamayla karşılaştığını ve kurumsal olarak bu süreçlere hazırlıklı olduğunu belirtti. Terzioğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Partimiz daha kurulur kurulmaz kapatma davasını da gördü, cezaevini de gördü. Başımıza bir meteor düşmediği kaldı; dolayısıyla antrenmanlıyız. Devleti yönetmek ile sokağı yönetmek aynı şey değildir. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar verdiği hiçbir sözün altında kalmadı ve tüm riskleri ülke menfaatine göre tartıyor. Biz önce Rabbimize, sonra Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Yaşayalım, görelim. Bizi izlemeye devam edin."

Siyasi değerlendirmelerinde AK Parti’nin seçim performansına da değinen Terzioğlu, bugüne kadar girdikleri hiçbir seçimde ikinci sıraya düşmediklerini savunarak, "AK Parti’nin tek rakibi vardır, o da kendisidir. Kötüyü konuşmak kötüdür, konuşmayacağız; milletimize hizmetlerimizi anlatmayı sürdüreceğiz" dedi.

TUTUKLANAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN YERİNE ATANMIŞTI

Hülya Terzioğlu, fon soruşturmasında adı geçen ve istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine 1 Ekim 2026 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya, borsa işlemleri ve fonlara yönelik iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından 27 Eylül’de partideki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Soruşturmayı yürüten adli makamlarca gözaltına alınan Sayan Kaya, 6 Kasım tarihinde "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üyelik" suçlamaları kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Yorumlar

Birisi

Reise Allah kolaylık versin. İşi gerçekten zor. Ama Kadem gibi kuruluşların zararını görmesi gerekiyor sayın Cumhurbaşkanımızın. Kadınların yönetimin her kademesine dahil edilmesini uygun görmüyorum.

Yusuf büyük

Ayvayı yedik buda namazdan abdesten dem vuruyor
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