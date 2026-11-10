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Gündem ‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ dedi, düşüp bayıldı! Apar topar doktor geldi
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‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ dedi, düşüp bayıldı! Apar topar doktor geldi

Yeniakit Publisher
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‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ dedi, düşüp bayıldı! Apar topar doktor geldi

Bandırma’da düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni korku dolu anlara sahne oldu. "Mustafa Kemal’i Düşünüyorum" adlı şiiri seslendirdiği sırada aniden bayılan lise öğrencisine ilk müdahaleyi törende bulunan kalp doktoru Dr. Selim Panç yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni sırasında korku dolu anlar yaşandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende şiir okuyan lise öğrencisi fenalaşarak bayıldı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programında, Bandırma Anadolu Lisesi öğrencisi Kuzey Toprak Dede, "Mustafa Kemal’i Düşünüyorum" adlı şiiri seslendirdiği sırada aniden fenalaşarak bayıldı.

Öğrencinin fenalaştığını gören görevliler ve törene katılanlar yardımına koştu.

İlk müdahale, törene katılan kalp doktoru Dr. Selim Panç tarafından yapıldı. Ardından alanda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri öğrenciye müdahale ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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