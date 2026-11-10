Turan ve Belözoğlu Devler Ligi öncesi Eyüp’te buluştu! Sabah namazı sonrası salep keyfi!
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Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmelerine günler kala Eyüpsultan'da bir araya geldi. Sabah namazını birlikte kılan iki eski takım arkadaşı, ardından salep içerek sohbet etti. İkili, 25 Kasım'da oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçında bu kez rakip teknik direktörler olarak sahaya çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine rakip olmaya hazırlanan Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Eyüpsultan'da dostluk görüntüsü verdi.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sabah namazının ardından Eyüpsultan'da bir araya geldi. İkili, ibadet sonrası birlikte sıcak salep içerek sohbet etti.
Turan ve Belözoğlu'nun salep içtiği anları sosyal medya hesabından paylaşan esnaf kadın da paylaşımında, "Emre ve Arda sabah namazından sonra ablalarına uğramadan gitmiyorlar, sağ olsunlar.” notunu düştü.
Futbol dünyasının yakından takip ettiği iki teknik adamın bu samimi buluşması, yaklaşan büyük karşılaşma öncesinde dikkat çekti.
15 GÜN SONRA DEVLER LİGİ'NDE RAKİP OLACAKLAR
Arda Turan ve Emre Belözoğlu, 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde takımlarının başında karşı karşıya gelecek.
Londra'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Fenerbahçe, Devler Ligi'nde 5 puan ile 19. sırada yer alırken Shakhtar Donetsk de 4 puanla Sarı-lacivertlilerin iki basamak altında 21. sırada bulunuyor.
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