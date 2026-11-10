Pervin Buldan'ın acı günü! 19 yıl sonra memleketine dönmüştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin eski belediye başkanlarından ve DEM Partili Pervin Buldan'ın kayınbiraderi Nejdet Buldan, geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bir kaç gün önce kalp krizi geçiren Buldan, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Buldan, bu sabah saatlerinde ikinci kez kalp krizi geçirdi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Buldan kurtarılamadı.

NEJDET BULDAN KİMDİR

1948 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünyaya gelen Nejdet Buldan, 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) Yüksekova Belediye Başkanı seçildi. 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Buldan, 1995 yılında kardeşi Savaş Buldan'ın öldürülmesinin ardından kendisinin de ölümle tehdit edildiğini belirterek Avrupa'ya gitti.

Bir süre Almanya'da yaşayan Buldan, daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kürt Parlamentosu'na seçildi ve burada dört yıl görev yaptı. Bu dönemde hakkında Ankara'da PKK'ya örgüt üyeliği suçlamasıyla dava açıldı.

Avrupa'da yaklaşık 19 yıl kalan Buldan, Türk vatandaşlığına yeniden geçmek için yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı. Almanya'dan Türkiye'ye gelen Buldan, hakkında açılan dava kapsamında ifade verdikten sonra serbest bırakıldı ve Yüksekova'ya döndü.