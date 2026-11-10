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Gündem Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı apar topar uyardılar: Hemen yenilememiz gerekiyor
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Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı apar topar uyardılar: Hemen yenilememiz gerekiyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası'nda ilginç anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası'nda ilginç anlar yaşandı. Kaymakam adaylarından birinin ilk görev yeri Konya'nın Altınekin ilçesi olarak belirlenirken, adayın eşinin Konyalı olduğunun ortaya çıkması üzerine kura yeniden çekildi.

96 kaymakam adayının görev yerlerinin belirlendiği törende kurayı Cumhurbaşkanı Erdoğan çekti. Çekilen kurada adaylardan birinin görev yeri Konya'nın Altınekin ilçesi oldu. Ancak adayın eşinin Konyalı olduğunun belirtilmesi üzerine atama için kura işleminin yenilenmesi gerektiği ifade edildi.

ERDOĞAN'DAN ONAY

Görevliler, durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Yenilememiz gerekiyor. Eşi Konyalı efendim" sözleriyle aktardı. Bunun üzerine Erdoğan, "Eşi Konyalıymış... 'Yenileyelim' diyorlar, yenileyelim" diyerek kuranın tekrarlanmasına onay verdi. O anlar törende dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

YENİ GÖREV YERİ ESKİŞEHİR OLDU

Yeniden gerçekleştirilen kura çekiminde kaymakam adayının görev yeri Eskişehir'in Alpu ilçesi olarak belirlendi. Böylece ilk kurada Konya'nın Altınekin ilçesine atanan adayın görev yeri, eşinin Konyalı olması nedeniyle yapılan kura yenilemesinin ardından değişmiş oldu.

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