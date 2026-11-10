19 yaşındaki Yusuf kurtarılamadı! Korkunç kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır Ergani'de 19 yaşındaki Yusuf Sabar’ın kullandığı motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Ağır yaralanan Sabar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Yusuf Sabar hayatını kaybetti.
Kaza, 7 Kasım’da akşam saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yusuf Sabar’ın kontrolündeki motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile, arkasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.