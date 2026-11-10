  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek sordu Bülent Tezcan afalladı: Firari kız ve damat ne zaman gelecek? Zehirli dil, İslam’ı ve medya grubumuzu hedef aldı! Yeni Akit yazdı sapkın Budist tutuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı “Tüccarlık” buraya kadarmış... 10 Kasım’da Sözcü gazetesini ellerine alanlar resmen dumura uğradı Karagül: Batı desteğini çekse bir haftalık işi var: ‘Hiçbir ülke ve lider İsrail’in yolunda gitmemeli’ Kemalist zihniyetin okullardaki skandal ritüeli: Masum çocukların zihnini zehirliyorlar “Gel, ikimizin de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına var mısın?” Bakan Gürlek’ten YP’li vekile büyük rest! Suç örgütü üyesinden pişkin savunma! ‘Bodrum’da tatildeydim’ dedi, serbest bırakıldı Ahmet Hakan, fon soruşturmasının gidişatını yazdı! Sorumlular cerrahi bir titizlikle hesap veriyor ‘Finansal 15 Temmuz’la karşı karşıyayız
Yerel 19 yaşındaki Yusuf kurtarılamadı! Korkunç kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Yerel

19 yaşındaki Yusuf kurtarılamadı! Korkunç kaza saniye saniye kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Diyarbakır Ergani'de 19 yaşındaki Yusuf Sabar’ın kullandığı motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Ağır yaralanan Sabar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Yusuf Sabar hayatını kaybetti.

 

Kaza, 7 Kasım’da akşam saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yusuf Sabar’ın kontrolündeki motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

 

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile, arkasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

Kütahya’da dört aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kütahya’da dört aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yerel

Kütahya’da dört aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bayındır’da hemzemin geçitte tren kazası
Bayındır’da hemzemin geçitte tren kazası

Yerel

Bayındır’da hemzemin geçitte tren kazası

Bulgaristan’da 70 araç birbirine girdi! Zincirleme kazalarda 10’dan fazla kişi öldü
Bulgaristan’da 70 araç birbirine girdi! Zincirleme kazalarda 10’dan fazla kişi öldü

Gündem

Bulgaristan’da 70 araç birbirine girdi! Zincirleme kazalarda 10’dan fazla kişi öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada
Dünya

ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer program konusunda yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. Washington yöneti..
HABAŞ’tan Aliağa’daki kanlı faciaya ilişkin şirketten ilk açıklama! İşte patlamanın nedeni...
Gündem

HABAŞ’tan Aliağa’daki kanlı faciaya ilişkin şirketten ilk açıklama! İşte patlamanın nedeni...

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ tesislerinde 10 canımızın yittiği, 15 işçimizin de yaralandığı korkunç faciaya ilişkin HABAŞ yönetiminden ..
Batı’nın ahlak erozyonu bir kez daha mahkeme tescilli! İngiliz komedyen Russell Brand tecavüzden 10 buçuk yıl hapis cezası aldı!
Gündem

Batı’nın ahlak erozyonu bir kez daha mahkeme tescilli! İngiliz komedyen Russell Brand tecavüzden 10 buçuk yıl hapis cezası aldı!

Batı’nın "özgürlük" ve "sanat" adı altında meşrulaştırmaya çalıştığı kokuşmuş hayat tarzının acı bir vesikası daha Londra mahkemelerinde tes..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23