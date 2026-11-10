Yuh artık David! Karısına işe gidiyorum dedi, gidip başkasıyla evlendi

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, İngiltere'de sözleşme yöneticisi olarak çalışan 56 yaşındaki David Curtis, Nisan 2025'te 51 yaşındaki eşi Kirsty ile birlikte yemek yedi. Herhangi bir tartışma yaşanmayan gecenin ardından eşini çok sevdiğini söyleyen Curtis, işe gideceğini belirterek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Birkaç gün sonra eşine mesaj gönderen Curtis, evliliklerine ara vermek istediğini ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini ileri sürdü.

Dünya turuna çıkacağını ve daha sonra eve döneceğini söyleyen adam, eşini tüm iletişim kanallarından engelledi. Kısa süre sonra kocasının pasaportunun da evde olmadığını fark eden Kirsty, eşinden haber alamadı. Curtis'in geri dönmemesi üzerine boşanma davası açtı.

GECE KULUBÜNDE TANIŞIP EVLENDİ

Eşinin nerede olduğunu bilmeyen Kirsty, bir süre sonra Curtis'in Tayland'a gittiğini öğrendi. Burada bir eğlence mekanında tanıştığı 35 yaşındaki Kwanta Satipjan ile ilişki yaşamaya başlayan Curtis, Kasım 2025'te ilk evliliği devam ederken genç kadınla evlendi.

Yeni evliliğini gizli tutmayı başaramayan Curtis, arkadaş çevresine Facebook üzerinden düğün davetiyeleri gönderdi. Ayrıca yeni eşi, çiftin evliliğini ve İngiltere'de yapacakları balayı planını sosyal medyada duyurunca eşinin kendisini terk ettikten sonra başka bir kadınla evlendiğini öğrenen Kirsty, avukatının tavsiyesi üzerine polise başvurdu.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

26 Şubat 2026'da İngiltere'ye dönen Curtis, Heathrow Havalimanı'nda polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ikinci evliliğini kabul eden adam hakkında çifte evlilik suçlamasıyla dava açıldı. Curtis, ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmese de daha sonra fikrini değiştirerek suçunu itiraf etti.

Nottingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Curtis, çifte evlilik suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası 18 ay süreyle ertelendi. Mahkeme ayrıca 100 saat ücretsiz kamu hizmeti yapmasına ve toplam 804 sterlin ödeme yapmasına hükmetti. Curtis'in avukatı, müvekkilinin aylık 3 bin 900 sterlin kazandığını ve ailesiyle bozulan ilişkilerini yeniden düzeltmeye çalıştığını söyledi.

16 YIL HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYORMUŞ

Yaşadığı ihaneti İngiltere basınına anlatan Kirsty, eşinin düğün davetiyesini gördüğünde büyük bir şok yaşadığını söyledi. "Bu tam anlamıyla bir ihanetti. Sanki 16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi bir kenara atılmıştım" diyen Kirsty, eski eşinin kendisini en zor zamanında yalnız bıraktığını belirtti. Eşinin ortadan kaybolduğu dönemde ciddi bir ameliyat geçirdiğini anlatan kadın, daha sonra 20 yıldır çalıştığı işinden de çıkarıldığını söyledi. Eski eşinin davranışlarından dolayı yeniden insanlara güvenmekte zorlandığını belirten Kirsty, "Sadece evliliği bitirmedi; insanlara güvenme, kendimi güvende hissetme ve hayatıma yeniden birini alma yeteneğime de zarar verdi" ifadelerini kullandı.