Tutuklamaya itiraz nereye yapılır?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak." dedi. Bakan Gül, "Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır." dedi.

Trafikte cezaları artacak mı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ceza adaleti sisteminde yapılan düzenlemeler konusunda bilgi veren Bakan Gül, sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı dikey itiraz usulünün getirildiğini belirtti. Bakan Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itirazlar asliye ceza mahkemeleri tarafından değerlendirilecek yani tutuklamaya itiraz bir üst mahkemede yapılacaktır." ifadesini kullandı. Gül, vergi suçlarına ilişkin ceza adaletinin orantılılık ve ölçülülük ilkeleri doğrultusunda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu düşündüklerini söyledi. Bakan Gül, "Trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır." dedi.

Tutuklamaya kimler itiraz eder?

Tutuklama ceza muhakemesinde yer alan, hakim kararıyla Anayasada ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle kişi hakkında henüz suçluluğu kesinleşmeden verilen ve özgürlüğünü geçici olarak kaldıran bir koruma tedbiridir. Tutuklamaya itiraz, esas olarak tutuklanan şüpheliye/sanığa bağlı bir haktır. Şüpheli veya sanık dışında aşağıdaki kişilerin de tutuklamaya itiraz edebilir:

Tutuklamaya itiraz başvurusu, tutuklanan şüpheli veya avukat yapabilir. Sanığın avukatın, müdafiliğini üstlendiği şüpheli veya sanığın açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla tutuklamaya itiraz edebilir (m. 261).

Tutuklanan kişinin eşi tutuklama kararına itiraz edebilir (CMK md. 262/1). Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi tarafından, süresi içerisinde kendiliklerinden itiraz yoluna gidebilirler. Yasal temsilciden kasıt, şüpheli veya sanığın kayyım, vasi veya velisini ifade eder (m. 262).