Tutmaç tarifi: Tutmaç çorbası tarifi nedir, nasıl yapılır? Tutmaç çorbası hangi yöreye ait? Tutmaç çorbası tarihçesi

Tutmaç çorbası hangi yöreye ait?

Tutmaç Çorbası Sivas Yöresine aittir.

Tutmaç çorbası tarifi nedir? Tutmaç çorbas tarihçesi

Tutmaç çorbasının mitolojik bir Türk yemeği olduğuna dikkat çeken Aybike Çetin, “Tutmaç çorbası aslında erişte aşı olarak da bilinen yüzyıllardır yapılan mitolojik bir Türk yemeğidir. Hatta Tutmaç çorbası, Kaşgarlı Mahmut'un ilk Türkçe sözlüğü olarak geçen Divan-ı Lügatüt Türk de bile adı geçiyor.

TUTMAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı erişte

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek (haşlayıp suyunu süzün)

1 adet soğan

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı nane

Tuz

Terbiyesi için:

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1,5 su bardağı yoğurt

TUTMAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tencereye 5-6 su bardağı su koyularak kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine tuz, haşlanmış nohut, haşlanmış yeşil mercimek ve erişteler eklenir. Erişteler pişene kadar çorba kaynatılır.

Önemli not: Yeşil mercimekleri haşlarken iyice eritmeyin. Çorba içerisinde de kaynayacağı için haşlarken birazcık diri bırakın. Ayrı bir yerde terbiye malzemeleri çırpılır. Çorbanın suyundan yavaşça eklenerek terbiye ılıklaştırılır. Erişteler pişince çorbanın içine karıştırılarak eklenir. 2-3 dk karıştırmaya devam edilir. Kaynayınca altı kısılır. Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğan sıvı yağ da kavrulur. Soğanlar iyice karamelize olmalı. Ardından nane eklenir. Ve bu karışımda kaynamakta olan çorbaya eklenir. 8-10 dk. daha kaynadıktan sonra çorbanın altı kapatılır.