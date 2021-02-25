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Teknoloji TUSAŞ’tan yeni insansız elektrikli taarruz helikopteri
Teknoloji

TUSAŞ’tan yeni insansız elektrikli taarruz helikopteri

Elektrikli ve insansız T629 Taarruz Helikopteri, bugün ilk kez Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:18:00 -

Bugün Kahramankazan’da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilk T129 ATAK Helikopteri Teslim Töreni icra edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katılımıyla düzenlenen tören esnasında, devam eden projelerle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Törende, TUSAŞ tarafından halihazırda yürütülen üç taarruz helikopteri projesinden biri olan "T629 Taarruz Helikopteri" ise dikkat çekti. Kamuoyunun ilk kez Haziran 2020’de gördüğü T629’den oldukça farklı olan bu helikopterin, insansız ve elektrikli olarak geliştirildiği öğrenildi. Öte yandan TUSAŞ, T629 helikopterinin klasik yapıda yani insanlı bir konfigürasyonunu da geliştiriyor. Özetle; T629 Projesi kapsamında, insanlı ve insansız/elektrikli yapıda iki farklı helikopterin geliştirilmesi planlanıyor.

İnsansız ve elektrikli yapıdaki T629 Taarruz Helikopteri’nin, özellikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için faydalı olacağı düşünülüyor. Yakın gelecekte envantere almayı planladığı TCG ANADOLU Amfibi Harp Gemisi için helikopter platformu ihtiyacı olan Türk Deniz Kuvvetleri’nin, T629 ile bu ihtiyacının önemli bir kısmını giderebileceği öngörülmekte.

T629 Taarruz Helikopteri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin öz kaynaklarıyla geliştirilen T-629 Taarruz Helikopteri’nin "Kavramsal Tasarım Başlangıcı", 14 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. T-629’un tasarım faaliyetlerinin, çok büyük ölçüde tamamlandığı bilinmektedir.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından halihazırda yürütülen üç taarruz helikopteri projesinden bir tanesi olan T-629 sayesinde, Türkiye, beş tonluk T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile on tonluk Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri arasında bir ara platforma sahip olacaktır.

Azami altı ton ağırlığında olacağı bilinen T-629 Taarruz Helikopteri, T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile benzer bir dış görünüşe sahip olacaktır. T-129 ATAK’tan bir ton daha ağır olan T-629, daha fazla mühimmat – özellikle 20mm’lik top mühimmatı – ve sensör kapasitesine sahip olacaktır.

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