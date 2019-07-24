0553 313 94 23

TUSAŞ'tan yapay zeka yatırımı

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenciye TUSAŞ'ta staj imkanı sağlanacak

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:04
TUSAŞ'tan yapay zeka yatırımı

ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenciye TUSAŞ'ta staj olanağı tanınacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde teknolojinin yerli ve milli olması yönünde yaptığı yatırımlara devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ ve Hacettepe Üniversitesinde açılan Yapay Zeka Mühendisliği bölümü arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre, bölüme alınacak en başarılı 15 öğrenci TUSAŞ'ta staj yapacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Özellikle savunma ve güvenlik alanında gelişen teknolojilerin olmazsa olmazı yapay zekaya yönelik yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz yatırımlar en başta ülkemiz için sonrasında ise şirketimiz için büyük önem taşıyor. Projelerimizin sürdürülebilirliği, tamamıyla yerli ve milli unsurlardan oluşması yapay zeka gibi üst teknoloji yatırımlarıyla tamamlanacak. Özellikle yapay zeka ile ilgili yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz. Türkiye'nin öncü havacılık ve uzay şirketi olarak, ülkemizin gelecek yatırımlarına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:04
  1. Temel Kotil
  2. TUSAŞ
  3. yapay zeka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu ETÜ’de başladı
    1. 100. Yılında Erzurum Kongresi..
    2. Komando gibi tırmanıp, suda yürüyüş..
    3. Promosyon alıcıları Promexpo Fuarı'nda..
    4. Akdamar Kilisesi fotoğraf sergisi Aya..
    5. ABD'ye F-35 darbesi! İki ülke üretim..
    6. "İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle..
    7. TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü
    8. (Özel) Eski sevgilisini ve annesini..
    9. Türkiye Belediyeler Birliğinden..
    10. Beykoz’da sokak hayvanları yuvasız..
    11. İran'dan ABD'ye yeni mesaj: Hazırız
    12. Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı
    13. Ceza kesen polise tuhaf tepki:..
    14. TUSAŞ'tan yapay zeka yatırımı
    15. AB'de 'göçmenleri paylaşma' tartışması
    16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James..
    17. İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda hak..
    18. Başkan Boyacı: "Dijital medya da..
    19. Gizemfrit’ten engelsiz yaşama destek
    20. Memur-Sen, 2020-2021 toplu..
    21. Vali Pekmez kurbanını Türkiye Diyanet..
    22. ABD'deki FETÖ şebekesi: Şerif Ali..
    23. ANALİZ - Rusya'nın İdlib tavrı Astana..
    24. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    25. Vali Büyükakın’ın ’’24 Temmuz Basın..
    26. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde..
    27. Manavgat’taki cinayetin ardından..
    28. Kırsal bölgelerde tiyatro keyfi
    29. Off-Road tutkunları selzedelere yardım..
    30. Türkiye Petrolleri yöneticileri,..
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi