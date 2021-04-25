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Ekonomi TUSAŞ’tan 300’üncü teslimat
Ekonomi

TUSAŞ’tan 300’üncü teslimat

TUSAŞ, 2017’den bu yana sürdürdüğü ‘Airbus A320 Section 19 Barrel Programı’ kapsamında 300’üncü teslimatını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:57:00 -
TUSAŞ’tan 300’üncü teslimat

Genel Müdür Temel Kotil, arı gibi çalışarak teslimatları sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı. Kotil, şunları belirtti: “Uluslararası alanda ve özellikle havacılık alanında yapısal kısımdaki teslimat takvimleri hakkında verilen sözler çok önemlidir. Biz bu sözlerimizi tutmanın gururunu yaşarken, ‘Section 19’ olarak tanımladığımız programda 300’üncü teslimatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ederim.” TUSAŞ tarafından üretilen Section 19 Barrel ünitesi uçağın basınç verilmiş ve verilmemiş kısımlarını birbirinden ayırıyor. Ayrıca bu ünite yatay stabilizatör, dikey stabilizatör ile istikamet dümeni, irtifa dümeni gibi uçağın önemli kontrol yüzeylerini entegre ediyor.

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