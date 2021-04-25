TUSAŞ’tan 300’üncü teslimat

Genel Müdür Temel Kotil, arı gibi çalışarak teslimatları sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı. Kotil, şunları belirtti: “Uluslararası alanda ve özellikle havacılık alanında yapısal kısımdaki teslimat takvimleri hakkında verilen sözler çok önemlidir. Biz bu sözlerimizi tutmanın gururunu yaşarken, ‘Section 19’ olarak tanımladığımız programda 300’üncü teslimatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ederim.” TUSAŞ tarafından üretilen Section 19 Barrel ünitesi uçağın basınç verilmiş ve verilmemiş kısımlarını birbirinden ayırıyor. Ayrıca bu ünite yatay stabilizatör, dikey stabilizatör ile istikamet dümeni, irtifa dümeni gibi uçağın önemli kontrol yüzeylerini entegre ediyor.