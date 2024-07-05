Turun intikamını böyle mi alıyor? İşte Merih'e ceza veren kurulun başındaki isim

EURO2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelmişti.

Mücadelede Merih Demiral, 2 golle takımımızı galibiyete taşımış ve çeyrek finale yükselme hakkı kazanmıştık.

2. golden sonra Demiral, Türklüğün simgesi olan bozkurt işaretini yaparak golü kutlamıştı. Ancak bu Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere birçok kişiyi rahatsız etmişti.

UEFA da bu noktada Demiral hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonucunda UEFA'nın etik kurulu, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

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Cezayı veren başkan Avusturyalı

Demiral'a ceza veren kurulun başkanının Avusturyalı Thomas Partl olması, oldukça tepki topladı.

Cinsel organını gösteren Bellingham'a verilen ceza ertelendi

Ayrıca Jude Bellingham, Slovakya'ya attığı golün ardından tribünlere cinsel organını göstermişti.

Buna rağmen UEFA, Bellingham'a sadece 1 maç ceza verdi ve bu cezayı da erteledi.

Bu hamleler, UEFA'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlülüğünü de ortaya koydu.