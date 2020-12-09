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Ekonomi TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: "İnsan haklarını korumak tüm ülkelerin ortak görevi"
Ekonomi

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: "İnsan haklarını korumak tüm ülkelerin ortak görevi"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:29:14 -
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: "İnsan haklarını korumak tüm ülkelerin ortak görevi"

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, insan haklarını korumak ve hak ihlallerini önlemenin, tüm insanlığın ve ülkelerin ortak görevi olduğunu bildirdi.

Kartaloğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm insanların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını öngören, doğuştan hür ve eşit olduğu gerçeği üzerine inşa edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 72'nci yıl dönümünün kutlandığını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların öldürülmediği, haklarını ve düşüncelerini savunduğu, din, dil, ırk ayrımının yapılmadığı, eşit olduğu, ülkelerini vatanlarını terk etmek zorunda olmadığı, insan onurunun ayaklar altına alınmadığı bir dünyada yaşamak hepimizin ortak arzusu ve beklentisidir. İnsan haklarını korumak, hak ihlallerini önlemek tüm insanlığın ve tüm ülkelerin ortak görevidir. İnsan haklarına objektif bir bakış açısıyla tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı görmesi inancıyla İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."


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