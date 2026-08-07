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Siyaset Mesajlar aynı savunma farklı! ‘Yürüyen para’ dün öyle bugün böyle
Siyaset

Mesajlar aynı savunma farklı! ‘Yürüyen para’ dün öyle bugün böyle

Yeniakit Publisher
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Mesajlar aynı savunma farklı! ‘Yürüyen para’ dün öyle bugün böyle

Metresi ile skandal yazışmaları ortaya çıkan ve kendisini ‘Yürüyen para’ olarak tanımlayan CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e ilişkin yeni detaylar otaya çıktı. Avukatı aracılığı ile mesajların montaj olduğunu iddia eden Çiçek’in mayıs ayında basına sızan aynı mesajların kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Menderes Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in, metresiyle WhatsApp mesajları sızmıştı. Söz konusu mesajları Mayıs ayında “duygusal anımda yaptım” diyerek kabul eden Çiçek, bugünlerde avukatı aracılığıyla yeni açıklama yaparak, “Yapay zeka ile oluşturuldu” diyor!..

KABUL ETMİŞTİ

 

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmaları, Mayıs 2026’da kamuoyuna ve internete yansımıştı. O dönemde Başkan Çiçek, yaptığı açıklamada söz konusu içeriklerin kendisine ait olduğunu kabul etmiş ve bunların uzun zaman önce, özel ve duygusal bir anda gerçekleştirilen kişisel bir sohbet kapsamında paylaşıldığını ifade etmişti.

7 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında Çiçek, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

 

Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür. Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet yaratmıştır. Herkesin hayatında zor anlar, duygusal kırılmalar ve insani paylaşımlar olabilir. Bunları farklı anlamlara çekerek kamuoyu önüne taşımak ne etikle ne de vicdanla bağdaşır.”

Çiçek'in açıklaması şöyleydi:

 

BUGÜN İNKAR EDİYOR

Ancak Başkan Çiçek adına bugünlerde yapılan açıklamalarda, söz konusu yazışmaların kendisine ait olmadığı, yapay zekâ tarafından üretildiği ileri sürüldü.

 

Bu durum, Mayıs 2026’da yaptığı ve içeriklerin gerçek olduğunu, yalnızca özel hayatına ait olduğunu belirten açıklaması ile bugünkü “yapay zekâ tarafından üretilmiş” savunması arasında çelişki bulunduğunu ortaya koydu.

İHRAÇ EDİLECEK

CHP’den yapılan açıklamada, bu tür davranışlara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak Çiçek’in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.

"Yürüyen Para"nın gözünün yaşına bakmadılar! CHP'den flaş karar
"Yürüyen Para"nın gözünün yaşına bakmadılar! CHP'den flaş karar

Siyaset

"Yürüyen Para"nın gözünün yaşına bakmadılar! CHP'den flaş karar

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yasin

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