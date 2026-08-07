Ahmet Hakan’dan süreç yasasına imza atmayan Özgür Özel’e: Erdoğan bu işten karlı çıkmasın diye terörün devam etmesini ister bunlar!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Terörsüz Türkiye’nin önünü açacak ve iç kaleyi sağlamlaştıracak süreç yasasına imza atmayan Özgür Özel ile Yeni parti milletvekillerini sert sözlerle eleştirdi. Hakan, bu zihniyetin tek derdinin ‘Erdoğan bu işten karlı çıkmasın’ olduğunun altını çizerek “Bir olayın Erdoğan’a yarayıp yaramayacağına değil de Türkiye’ye yarayıp yaramayacağına odaklanamayan bir zihniyetten kimseye hayır gelmez” dedi.
Ahmet Hakan’ın ‘Erdoğan’a yarayacak diye mızmızlanmak’ başlıklı bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
“ÇOK iyi planlanmış, çok ince düşünülmüş, çok sağlam bir süreç yürüyor.
O kadar ki...
Doğru dürüst itiraz edecek pek bir şey bulamıyorlar.
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Mesela:
“Teröristlere genel af gelecek” diyemiyorlar. Çünkü genel af diye bir şey yok yasada.
*
Mesela:
“Eli kanlı katilleri affedecekler” diyemiyorlar. Çünkü eli kanlı katiller yasanın kapsamı dışında.
*
Mesela:
“Hiçbir şart öne sürmeden anlaştılar” diyemiyorlar. Çünkü yasanın uygulanması için terör örgütünün feshi şart tutuldu.
*
Mesela:
“Bunlar Öcalan’a statü tanıyacaklar” diyemiyorlar. Çünkü yasada yok böyle bir statü.
*
Ama yine de olmazlanıyorlar, mızmızlanıyorlar.
Peki ama neden bu olmazlanma, bu mızmızlanma?
*
Neden olacak?
Bu işten Erdoğan kârlı çıkacak diye.
*
Erdoğan’a yarayacaksa...
-Terörün devam etmesini ister bunlar.
-PKK kendini feshetmesin ister bunlar.
- Dağdakiler dağdan inmesin ister bunlar.
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Tam bu noktada söylenmesi gereken ise sadece şudur:
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Bir olayın Erdoğan’a yarayıp yaramayacağına değil de Türkiye’ye yarayıp yaramayacağına odaklanamayan bir zihniyetten kimseye hayır gelmez.
ULAN PARTİNİZ NE HALDE? SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?
ŞABAN Sevinç şöyle demiş:
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- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek... Adam tutuklanmak için, partisini rezil etmek için her türlü rezilliği yapmış. Rüşvet desen var, yasak ilişki desen var. Ben yürüyen parayım diyor adam.
- Bu adamın rezilliğine bakın, Uşak Belediye Başkanı’nın alçaklığına bakın, Antalya’ya, Manavgat’a bakın.
- Gelelim Etimesgut’a... Etimesgut’u Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmediği, fiilen belediye başkan yardımcısı ve Beşikçioğlu’nun arkadaşı Mutlu Kerimoğlu’nun yönettiği biliniyor.
- Etimesgut da maalesef savunulacak durumda değil. Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıkmış. Mutlu Kerimoğlu’nun da testi pozitif çıkmış. Ulan partiniz ne halde siz kafayı mı yediniz?
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İsmail Saymaz şöyle demiş:
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- Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun uyuşturucu (kokain) testi pozitif çıkmış. Erdal Beşikçioğlu’nda da esrar bulunmuştu.
- Akıl almaz bir rezalet. Böyle bir hayatınız varsa ne diye siyasete giriyor ve kamu idareciliğine soyunuyorsunuz?
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Kısacası Ümit Besen Beyefendi’nin de buyurdukları gibi:
“Bir başka rüzgâr esiyor bizim bu sahillerde.”