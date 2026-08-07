Ahmet Hakan’dan süreç yasasına imza atmayan Özgür Özel’e: Erdoğan bu işten karlı çıkmasın diye terörün devam etmesini ister bunlar!

Ahmet Hakan’ın ‘Erdoğan’a yarayacak diye mızmızlanmak’ başlıklı bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

“ÇOK iyi planlanmış, çok ince düşünülmüş, çok sağlam bir süreç yürüyor.

O kadar ki...

Doğru dürüst itiraz edecek pek bir şey bulamıyorlar.

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Mesela:

“Teröristlere genel af gelecek” diyemiyorlar. Çünkü genel af diye bir şey yok yasada.

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Mesela:

“Eli kanlı katilleri affedecekler” diyemiyorlar. Çünkü eli kanlı katiller yasanın kapsamı dışında.

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Mesela:

“Hiçbir şart öne sürmeden anlaştılar” diyemiyorlar. Çünkü yasanın uygulanması için terör örgütünün feshi şart tutuldu.

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Mesela:

“Bunlar Öcalan’a statü tanıyacaklar” diyemiyorlar. Çünkü yasada yok böyle bir statü.

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Ama yine de olmazlanıyorlar, mızmızlanıyorlar.

Peki ama neden bu olmazlanma, bu mızmızlanma?

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Neden olacak?

Bu işten Erdoğan kârlı çıkacak diye.

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Erdoğan’a yarayacaksa...

-Terörün devam etmesini ister bunlar.

-PKK kendini feshetmesin ister bunlar.

- Dağdakiler dağdan inmesin ister bunlar.

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Tam bu noktada söylenmesi gereken ise sadece şudur:

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Bir olayın Erdoğan’a yarayıp yaramayacağına değil de Türkiye’ye yarayıp yaramayacağına odaklanamayan bir zihniyetten kimseye hayır gelmez.

ULAN PARTİNİZ NE HALDE? SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?

ŞABAN Sevinç şöyle demiş:

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- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek... Adam tutuklanmak için, partisini rezil etmek için her türlü rezilliği yapmış. Rüşvet desen var, yasak ilişki desen var. Ben yürüyen parayım diyor adam.

- Bu adamın rezilliğine bakın, Uşak Belediye Başkanı’nın alçaklığına bakın, Antalya’ya, Manavgat’a bakın.

- Gelelim Etimesgut’a... Etimesgut’u Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmediği, fiilen belediye başkan yardımcısı ve Beşikçioğlu’nun arkadaşı Mutlu Kerimoğlu’nun yönettiği biliniyor.

- Etimesgut da maalesef savunulacak durumda değil. Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıkmış. Mutlu Kerimoğlu’nun da testi pozitif çıkmış. Ulan partiniz ne halde siz kafayı mı yediniz?

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İsmail Saymaz şöyle demiş:

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- Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun uyuşturucu (kokain) testi pozitif çıkmış. Erdal Beşikçioğlu’nda da esrar bulunmuştu.

- Akıl almaz bir rezalet. Böyle bir hayatınız varsa ne diye siyasete giriyor ve kamu idareciliğine soyunuyorsunuz?

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Kısacası Ümit Besen Beyefendi’nin de buyurdukları gibi:

“Bir başka rüzgâr esiyor bizim bu sahillerde.”