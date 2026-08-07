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Siyaset "Yürüyen Para"nın gözünün yaşına bakmadılar! CHP'den flaş karar
Siyaset

"Yürüyen Para"nın gözünün yaşına bakmadılar! CHP'den flaş karar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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"Yürüyen Para"nın gözünün yaşına bakmadılar! CHP'den flaş karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" politikası fark edilmeye başlandı. Özgür Özel döneminde tüm yolsuzluk şüphelileri radikal şekilde savunulurken, artık partiden ihraç ediliyorlar. Son olarak Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Çiçek'in metresiyle konuşmaları sızdırılmıştı. O konuşmalarda Çiçek, "Ben yürüyen parayım bebeğim" diyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında disiplin süreci başlatıldı. CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Çiçek’in “tedbirli olarak kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Nalbantoğlu, kararın CHP’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.”

KESİN İHRACI İSTENİYOR

Bu değerlendirme doğrultusunda Çiçek hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildiren Nalbantoğlu, “Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır” dedi.

Sürecin CHP Tüzüğü’nde belirlenen usul ve esaslara göre yürütüleceğinin altını çizen Nalbantoğlu, hukukun üstünlüğü ile savunma hakkının gözetileceğini vurguladı.

"MÜSAMAHA YOK" MESAJI

Nalbantoğlu, CHP’nin kurumsal bütünlüğünü ve örgüt disiplinini kişisel tutumların üzerinde tuttuğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi ; kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır.”

"BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen imar, ruhsat ve yapı kullanım izni yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in, dava dosyasına giren teknik takip ve WhatsApp yazışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre Çiçek'in, sevgilisine gönderdiği para fotoğraflarının ardından gelen sorulara, "Ben yürüyen parayım bebeğim, muhtarlıktan gelmeyim ve her işin karşılığında para alırım" şeklinde yanıtlar vererek kurduğu rüşvet çarkını itiraf ettiği görüldü.

Aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheliyle birlikte adli işlem gören Çiçek'in, yakalanmamak adına rüşvet paralarını doğrudan kendisinin almadığı, ödemeleri şoförü ve belirli aracılar üzerinden tahsil ederek hiyerarşik bir usulsüzlük ağı yönettiği tespit edildi.

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Yorumlar

Bunun utanmaz avujati ve karisi ile yandas rezilleri vardi ...utanmaz... HALKTV YE DEMEC VERIYORDU

Rezilsiniz topunuz

Tunç

Laikçi seküler eğitim tarzının yetiştirdiği aydın, pardon, zifiri karanlık, insan tipi. İğrenç. İnsanın kusası geliyor.
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