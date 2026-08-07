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Spor Real Madrid ve Barcelona Türkiye’ye geliyor! İspanya Süper Kupası İstanbul’da oynanacak
Spor

Real Madrid ve Barcelona Türkiye’ye geliyor! İspanya Süper Kupası İstanbul’da oynanacak

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Real Madrid ve Barcelona Türkiye’ye geliyor! İspanya Süper Kupası İstanbul’da oynanacak

2027 İspanya Süper Kupası'nın şubat ayında oynanacak karşılaşmalarına İstanbul'un ev sahipliği yapacağı iddia edildi. Organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad yer alıyor.

İspanya'nın dev kulüplerini İstanbul'a taşıyacak sürpriz bir gelişme gündem oldu.

Ünlü Gazeteci Alfredo Martinez'in aktardığı bilgilere göre 2027 İspanya Süper Kupası maçları, şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacak.

Sürpriz gelişmenin resmileşmesi durumunda bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeniden Türkiye'ye gelecek.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Dört takımın mücadele ettiği organizasyonda yarı final eşleşmeleri de netleşti. Buna göre turnuvada şu eşleşmeler oynanacak:

Real Sociedad – Real Madrid

Barcelona – Atletico Madrid

İSTANBUL BİR DEV ORGANİZASYON DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ OLACAK

Son yıllarda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde oynanan İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a gelmesi, kentin uluslararası spor organizasyonları takvimindeki yerini bir kez daha pekiştirecek. İddianın gerçekleşmesi halinde Türk futbolseverler, La Liga'nın en büyük kulüplerini aynı hafta içinde izleme fırsatı bulacak.

Organizasyona ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmelerin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Dertli

Neden olmasın ki..İstanbul statlari da uygun..hep arabistanda olacak değil ya
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