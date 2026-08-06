Yazıcıoğlu kalpleri ısıttı: Tek başına çevre temizliği yapan 7 yaşındaki çocuğa hediye

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Burak Güvenç'i ailesiyle birlikte makamında misafir etti. Küçük çocuğun çevre temizliği konusunda sergilediği duyarlılığın takdire değer olduğunu belirten Yazıcıoğlu, Burak'ın anne ve babasına da teşekkür etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Yazıcıoğlu, şunları söyledi: "Alkışlar Burak kardeşimiz için. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayımlanan temizlik videosuyla içimizi ısıtan 7 yaşındaki Burak Güvenç kardeşimizi ve kıymetli ailesini belediyemizde misafir ederek hediyesini takdim ettik."

"Küçük yaşına rağmen çevre bilinciyle gönülleri fetheden Burak kardeşimizin bu örnek davranışı, hem sosyal medyada hem de Tokat'ımızda büyük takdir topladı. Çevre temizliği ve çevre duyarlılığı açısından güzel bir örnek oldu. Daha temiz bir Tokat için hep birlikte temizliğe devam edeceğiz."