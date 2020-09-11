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Ekonomi TürkTraktör'den online test sürüşü fırsatı
Ekonomi

TürkTraktör'den online test sürüşü fırsatı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:21:53 -
TürkTraktör'den online test sürüşü fırsatı

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör’ün uzun yıllardır sürdürmekte olduğu ve büyük ilgi gören staj programı "Test Drive", bu yıl dijital ortama taşındı.

Türk Traktör'den yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, "Test Drive" staj programına, geleceğin profesyonellerini iş hayatına hazırlamak üzere üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında öğrenimlerini sürdüren öğrencileri davet etti.

Sürekli gelişim hedefiyle hayata geçirilen ve TürkTraktör’ün öğrencilere kısa ve uzun dönemli staj imkanı sunduğu “2020 Test Drive Online 2.0 Programı” için başvurular 15-16 Haziran 2020 tarihlerinde Dijital Koç Kariyer Fuarı’nda alındı.Program kapsamında başvuru, sınav ve mülakat süreçlerinin tümü dijital ortamda gerçekleşti. Programda yer almaya hak kazanan öğrenciler ise stajlarını yine dijital ortamlar üzerinden yapılacak olan çalışmalarla tamamlayacaklar.

Toplanan başvuruların ardından öğrenciler yabancı dil sınavına ve mülakatlara katıldılar. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayanlar uygun fonksiyon ve projeler ile eşleştirilerek “2020 Test Drive Online 2.0 Programı”nın bir parçası oldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör İnsan Kaynakları Direktörü Osman Özdemir, geleceğin profesyonellerine henüz iş hayatına adım atmadan gerçek ‘bir test sürüşü imkanı’ tanıdıklarını belirtti.

Özdemir, "Mart ayından bu yana tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan pandemiyle beraber, diğer iş süreçlerimizi olduğu gibi, genç yeteneklere yönelik programlarımızı da dijital ortamlara taşıdık. Uzun yıllardır hayata geçirdiğimiz ve gençlere profesyonel iş hayatının farklı yönlerini deneyimleme imkanı sunduğumuz staj programımıza ilgi bu yıl da yüksek oldu. Toplam 750 öğrencimiz başvururken yapılan değerlendirmeler sonucunda 52 öğrenci 2020 Test Drive Online 2.0 Programı’nda yer almaya hak kazandı.” değerlendirmesinde bulundu.



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