TürkTraktör 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı!

TürkTraktör yılın ilk üç ayında 13 bin 179 adet traktörü banttan indirdi. Pazardaki liderliğini 70. yılında da sürdüren TürkTraktör, 2024 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 63’ünü, ihracatının ise yüzde 82’sini karşıladı. TürkTraktör’ün TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı ilk çeyrek finansal verilerine göre net kârı 1 milyar 748 milyon TL, toplam cirosu 16 milyar 595 milyon TL, şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla 16,4 ve yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

TürkTraktör, 2024 yılı ilk çeyreğinde yurt içi pazara 9 bin 239 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 4 bin 460 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarında iki markası ile toplam yüzde 50,2 payı olan TürkTraktör, liderliğini kesintisiz olarak 17 yıldır sürdürüyor. New Holland markası ile pazar lideri olan TürkTraktör’ün premium markası Case IH ise pazarda ikinci sırada yer alıyor.

Rekor kırarak kapattıkları 2023 yılının ardından 2024’e de güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Türkiye traktör pazarında New Holland ve Case IH markalarımızla sürdürdüğümüz liderliğimizi bizim için özel önemi olan bir yılda perçinliyoruz. 70. yaşımızı kutladığımız 2024 yılına böylesine başarılı bir başlangıç yapmaktan ötürü büyük bir gurur duyuyoruz. Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlarken en çok önem verdiğimiz konuların başında gelen sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ürünlerimizin çevre dostu Faz 5 emisyon geçişini tamamladık. Dünya standartlarındaki traktör ve ekipmanlarımıza göstermiş oldukları teveccühten ötürü çiftçilerimize teşekkür ediyorum. 70. yılımızda çok daha azimli bir şekilde emek sarf eden TürkTraktör ailesinin tüm üyelerine de şükranlarımı sunuyorum” dedi.