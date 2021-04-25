Türksat’ın hasılatı yüzde 40.7 arttı

Türksat AŞ için 2020 verimli geçti. Şirket, geçen yıl bir önceki seneye kıyasla gelirini yüzde 40.7 arttırdı. Hasılatını da 1.8 milyar liradan 2.5 milyar liraya taşıdı. Hasılatın büyük kısmını 986 milyon lirayla yüzde 39.5’lik paya sahip kablo hizmetlerinden elde edilen gelirler oluşturdu.

Maliyet yükseldi

Bunu yüzde 33.8’lik pay ve 844 milyon lirayla uydu hizmetlerinden, yüzde 26.6’lık pay ve 665 milyon liralık tutarla bilişim hizmetlerinden elde edilen gelirler izledi. Satışların maliyeti geçmiş yıla oranla yüzde 39.5 artarak 1.1 milyar liradan 1.6 milyar liraya çıktı.

Brit kar 942 milyon lira

Amortisman ve itfa payı giderleri hariç satışların maliyetindeki artış oranı da yüzde 44.4 olarak gerçekleşti. Şirketin brüt kârı yüzde 42.7 artarak 660 milyon liradan 942 milyon liraya yükseldi. Bununla birlikte brüt kâr marjı da 0.6 puan artış gösterdi. Türksat AŞ gelirlerindeki etkin büyüme ve maliyet yönetimiyle beraber faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 39.2 artışla 781 milyon liradan 1.1 milyar liraya ulaştı. FAVÖK marjı ise 0.4 puan azalarak yüzde 43.6 oldu. Aynı dönemde faiz vergi öncesi karı (FVÖK) yüzde 47.1 artarak 528 milyon liradan 777 milyon liraya çıktı. FVÖK marjı da 1.3 puan yükselişle yüzde 29.8’den yüzde 31.1 seviyesine geldi.

Kur etkili oldu

Türksat AŞ’nin dönem net kârı yüzde 77.7 artarak 450 milyon liradan 800 milyon liraya yükseldi. Şirketin yatırımlarına istinaden kullanılan yeni krediler ve döviz kurunun etkileriyle net borçlanma 2020 yılında artarken net borç/ FAVÖK oranı yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

Yükümlülükler de var

Geçen yıl borçlanmanın 57 milyon lirası kiralama yükümlülüklerinden oluştu. Toplam yükümlülüklerin öz kaynaklara oranı 2020’de yüzde 77.7 olarak açıklandı. Söz konusu yılda Türksat AŞ’nin konsolide gelirleri, 986 milyon lirayla kablo hizmetleri, 844 milyon lirayla uydu hizmetleri ve 665 milyon lirayla bilişim hizmetlerinden teşekkül etti.