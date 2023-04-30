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Teknoloji Türksat uydusunda müthiş gelişme
Teknoloji

Türksat uydusunda müthiş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-04-30 09:48:00 -
Türksat uydusunda müthiş gelişme

Türksat 6A uydusunun fırlatılacağı tarih belli oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, etkinlikte çeşitli açıklamalarda bulundu.

Ertok, TEKNOFEST'in fuar alanında stant kurarak çocuklara yönelik uygulamalarla uydu ve uzay teknolojilerinin ne aşamaya geldiğini, Türksat ve Türksat Bilişim olarak neler yapıldığını anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuklara teknoloji alanında Türkiye'nin nereye geldiğini, nereye doğru ilerlediğini göstererek onlar için bir ışık yakmak istediklerini aktaran Ertok, şunları kaydetti:

Işık yakmak istiyoruz ki onlar bu alanda daha çok çalışsınlar, mühendislerimiz daha çok yetişsin ve biz teknoloji alanında dünyaya liderlik edelim. Milli Teknoloji Hamlesi'nin temelde amacı bu. Biz de Türksat olarak bunu elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A uydusunun önümüzdeki yılın başlarında fırlatılacağını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz yıl 5B uydumuzu hizmete almıştık. 5A ve 5B uydu filomuzun en yeni ve en güçlü uyduları. Çok önemli proje olan Türksat 6A uydusunun test aşamaları devam ediyor.

Uçuş modelinin testleri gerçekleştiriliyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar testlerin tamamlanması ve uydunun bize teslim edilmesini bekliyoruz.

6A uydusu yerli üretim ve Türkiye'nin en önemli AR-GE projesi. Önemli sayıda mühendisimiz çalışıyor bu projede. Önümüzdeki yılın başlarında uydumuzu fırlatmayı hedefliyoruz. Uydu filomuzu gençleştirmeyle ilgili çalışmalarımız devam edecek.

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