Türksat 6A 2022’de uzaya fırlatılacak

Buğra Kardan

Ülkemiz aktif uydularıyla da ön planda. Bu uydulara yenilerinin ekleneceğini dile getiren Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

Mühendislerimiz görev aldı

Airbus tarafından üretilen Türksat 5A uydusunda mühendislerimiz de görev aldı.

Türksat 5B uydusunda çalışan mühendislerimiz de var.

Şu anda atılmış 7 uydumuz bulunuyor. En büyük uydumuz 3.5 tonla Türksat 5A. Türksat 5B ondan daha büyük olacak.

Türksat 5A’yla çok stratejik bir adım atıyoruz, daha geniş alanda kaliteli yayınlar yapılmasına imkân tanıyoruz.

Yeni uyduyla iletişimi güvenli ve konforlu kılıyoruz.

Yeni projeler yolda

Uydu adedimizi arttırıyoruz, arttıracağız.

Öbür taraftan yerlileşme hamlelerimiz devam ediyor. Dev projeler başlatmış durumdayız.

Türksat 6A projemizle dikkat çekiyoruz. Yerli uydu projemizde mühendislerimiz görev alıyor.

İnşallah, Türksat 6A projemiz başarıyla tamamlanacak.

Kendi uydumuz Türksat 6A’nın 2022’de uzayda yerini alması planlanıyor.

Bundan böyle kendi platformlarımızı kullanmaya başlayacağız. Başka ülkelere, firmalara sipariş vermeyeceğiz.

Şu anda 3 görüntü uydumuz bulunuyor. Mühendislerimizin elinden çıkan bu uydular 8-9 senedir aktif.

İmece adlı bir uydumuz da yakında devreye girecek. Onun 1-1.5 sene içinde uzaya fırlatılacağı tahmin ediliyor.

Emin adımlarla yürüyoruz

Emin adımlarla yürüyor, ilerliyoruz. İnşallah, haberleşme uydusu üretebilen ilk 10 ülkeden biri olacağız.

Diğer yandan ülkemizin uzay yol haritası çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakında yol haritasını açıklayacak.

Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Dur durak bilmiyoruz.

Savunma sanayiinde çok iyi yerdeyiz. Yerli ürünlerimizi üretip ihraç ediyoruz. Çok başarılıyız. Uzayda da aşama kat ediyoruz, edeceğiz.

Çok çalışmalıyız

Çok çalışmalıyız. Oturarak, bedavadan, kolay şekilde hedefleri yakalayamayız.

Gelinen aşamada radar, hava durumu gibi uydularına da önem veriyoruz. İlaveten tarım, su yönetimi gibi alanlarda da uyduları kullanmayı amaçlıyoruz.