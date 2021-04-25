Türksat 5A ve 5B uydularının kredi ödemeleri başlıyor

Şirket güçlü mali yapısıyla öne çıkıyor. Öyle ki Türksat AŞ’nin 5A ve 5B başta olmak üzere çeşitli yatırımlarına bağlı olarak duran varlıkları 2019’a oranla yüzde 38 artarak 6.3 milyar lirayı buldu. Sektörel bazda faiz, amortisman ve vergi öncesi kârda (FAVÖK) en yüksek tutarlar, sırasıyla 630 milyon lirayla uydu, 356 milyon lirayla kablo ve 101 milyon lirayla bilişim hizmetlerine ait oldu. FAVÖK marjı yönünden de yüzde 74.6’yla uydu hizmetleri en yüksek orana sahip alan olarak dikkati çekti.