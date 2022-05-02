Türkiye salgın sürecinde kendi aşısını geliştiren dokuz ülkeden biri olarak. Büyük bir başarıya imza attı. Pek çok kişi de yerli aşıyı tercih etti. Peki, Suudi Arabistan hangi aşıları geçerli sayıyor?

Turkovac aşısı olanlar hacca gidebiliyor mu?

Suudi Arabistan'ın belirlediği hac şartlarına uyanlar (65 yaş altı ve koronavirüs aşısı olmak) tercihleri 25 Nisan - 06 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar online olarak ya da müftülükler aracılığıyla yapılacaktır. Kesin kayıt işlemleri ise 09 - 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kontenjanlarda boşluk oluşması halinde yedek kayıt işlemleri 09/01/2020 tarihinde çekilen kuradaki sıra göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

2022 yılında hacca gideceklerde aşı şartı aranmaktadır. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Biontech ve Sinovac aşıları ile Suudi Arabistan makamlarınca kabul edilen diğer aşılar da geçerli olacaktır. Bu aşılarda 2 doz şartı aranmaktadır.

Suudi Arabistan’ın belirlediği aşı listesinde yerli ve milli aşı Turkovac yer almıyor.