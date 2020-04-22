TÜRKONFED'den 23 Nisan mesajı

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



TÜRKONFED tarafından paylaşılan kutlama mesajında Turan, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulan TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Turan, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelemizdeki haklılığımızın tüm dünyaya duyurulduğu Meclisimiz, milletimizden aldığı güçle ilelebet yaşamaya devam edecektir. Hiç kuşkusuz bunda en büyük pay, Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerleyerek aydınlık bir geleceği inşa edeceklerine tüm kalbimizle inandığımız çocuklarımızın ve gençlerimizin olacaktır. Biz de TÜRKONFED olarak, onlara bırakacağımız en önemli mirasın Cumhuriyetimizin kazanımları olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayarak var gücümüzle üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







- "Sağlıkçılarımızın kahramanlıklarıyla umut doluyoruz"









Sağlık çalışanlarının mücadelesine de değinen Turan, şunları kaydetti:



"Bu bayramı küresel salgından dolayı evlerimizde kutlamak zorunda olsak da bağımsızlık ruhumuz ve Cumhuriyete olan inancımız bizi her zaman olduğu gibi gönülden birbirimize bağlıyor. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, Cumhuriyetimizin eğitim sistemiyle yetişen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız ile tedarik zincirinde görev alanların kahramanlıklarıyla umut doluyoruz. Bu vesileyle manevi mirasının bilim ve akıl olduğunu söyleyen Atamızı ve ulusal egemenliğe giden yolu açan milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve özlemle anıyoruz."



