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Gündem Türklere farklı Araplara farklı! Esnaftan tepki toplayan hareket
Gündem

Türklere farklı Araplara farklı! Esnaftan tepki toplayan hareket

Türkiye'de bir sosyal deney yapan Tik Tok kullanıcısı “Bolatsofficial”, esnafın Türk ve Arap müşterilere uyguladığı farklı fiyat politikasını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 12:54:00 -

TikTok’ta “Bolatsofficial” isimli bir kullanıcı İstanbul’da bir video çekti. Videoda bir esnafın aynı çantayı Türk müşteriye ayrı, Arap müşteriye ayrı fiyata satmaya çalıştığı görüldü.

Esnafların turistlere verdiği farklı fiyatlara dikkat çekmek için çekilen videoda, bir çift sırayla mağazaya girerek fiyat aldı. Dükkana girerek çanta fiyatlarını soran Türk müşteriye esnaf çantanın 350 lira olduğunu söyledi.

Esnaf ikisine de farklı fiyat söyledi

Daha sonra mağazaya giren Tunuslu kadın aynı çantanın fiyatını sordu. Esnaf turist kadına 700 lira fiyat çekti. O anlar saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada da gündem oldu.

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