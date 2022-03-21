“Türkler oyunumuzla gurur duyacak”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e karşı oynayacağımız maç öncesinde konuştu ve merak edilen soruları cevapladı. Kuntz, "Türk halkının gurur duyacağı şekilde oynayacağız" dedi.

Enes Ünal çok formda, Burak Yılmaz da çok deneyimli. Forvette tercihiniz nasıl olacak?

Stefan Kuntz: "Rekabet iyidir. Duruma göre bakacağız. (Gülerek) Belki ikisi birden oynayabilir"

Rakibin yıldızı dünya futbol tarihinin de en golcü oyuncusu olan Ronaldo. Merih onu iyi tanıyor. Adam adama oynaması gibi bir düşünceniz var mı?

Stefan Kuntz: "Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili"

Kuntz'un açıklamalarının satırbaşları:

"Forvette de aramızda düşündüğümüz Umut Bozok ve Deniz Undav konusu vardı. Bu bizi biraz düşündürdü ama sonuçta Türkiye'de olduğu ve Süper Lig gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldığı için tercihimizi Umut'tan yana kullandık"

"Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Aday kadroya davet ettiğimiz oyuncuların Portekiz ve sonrasındaki maçta oynamayı hak eden isimler olduğuna karar verdik"

"Tercihimizi şimdiki oyuncularımızdan yana kullandık. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız"

"Emre Mor ile bir görüşmem olmadı. Almanya'da ya da İspanya'da işler neden istediği gibi gitmedi tam sebebini bilmiyorum. Belki insanların, o anda başarabileceğinden çok daha fazla beklentisi vardı. Şu anda performansının yükseldiğini biz de görebiliyoruz. Emre Mor bir kıpırdanma içerisinde. İlerleyen aylarda onu izliyor olacağız. İlerleyen dönemde değerlendirebiliriz"