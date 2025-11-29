Türkler Latin Amerika'yı fethedecek

İspanyol basınının önde gelen havacılık ve savunma yayınlarından Aero Naves, yayımladığı analizde Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) sektöründeki benzersiz yükselişini mercek altına aldı.

Analizde, Türk SİHA'larının küresel pazarda elde ettiği tarihi başarıyı vurgulanarak “Türkiye'nin yeni hedefi, gözetim ve iç güvenlik ihtiyacı yüksek olan Latin Amerika pazarı. Yakında Türkler burayı da fethedecek” denildi.

‘KÜRESEL İHA İHRACATININ YÜZDE 65’İ TÜRKİYE’NİN ELİNDE’

Analizde dikkat çekilen en çarpıcı nokta ise Türkiye’nin bu dönüşümdeki merkezi rolü olduğu ifade edilirken “Türk savunma sanayi son yıllarda öyle bir ivme yakaladı ki bugün küresel İHA ihracatının yaklaşık yüzde 65’i Türkiye’nin elinde. Üstelik Türk İHA’ları halihazırda 37 ülkenin envanterinde aktif olarak kullanılıyor: Ukrayna’dan Polonya’ya, Katar’dan Azerbaycan’a kadar geniş bir coğrafyada sahada kendini ispatlamış durumda” ifadesinde bulunuldu.

‘MODERN SAVAŞIN RİTMİNİ BELİRLEYEN ÜLKE’

Türkiye’nin bu başarısının tesadüf olmadığını belirtilirken “Karabağ, Suriye, Libya ve Rusya–Ukrayna cephesinde Bayraktar TB2 başta olmak üzere tüm Türk İHA sistemleri hem keşif hem gözetleme, hem de nokta taarruzlarında üstün performans sergiledi. Sahada tekrar tekrar kanıtlanmış bu başarılar Türkiye’yi yalnızca bir üretici değil, modern savaşın ritmini belirleyen ülke haline getirdi” denildi.

RAKİPLER ANALİZ EDİLDİ

Bununla birlikte analizde Türkiye’nin rakipleriyle kıyaslamasını da detaylı şekilde yapılırken “ABD’nin MQ‑1 Predator, MQ‑9 Reaper ve RQ‑4 Global Hawk gibi ileri teknoloji platformları yıllardır sektörde referans kabul ediliyor. Çin, Wing Loong I/II ve CASC Rainbow serisiyle agresif bir ihracat politikası izliyor. Rusya Orlan‑10, Eleron‑3 ve Forpost ailesiyle kapasitesini genişletmeye çalışıyor. İran Shahed‑129 ve Shahed‑131/136 ile bölgesel etkisini artırırken, İsrail de Hermes 450/900 ve Heron sistemleriyle öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

‘GÜVENİLİR VE ULAŞILABİLİR GÜÇ’

Fakat, tüm bu rakiplere rağmen Türkiye’nin sahadaki gerçek performans, maliyet–etkinlik ve entegre savunma ekosistemiyle ayrıştığının altı çizilirken “Bayraktar TB2’nin 2-5 milyon dolar arası fiyatı, ABD Reaper’ın 30 milyon doların üzerindeki maliyetiyle kıyaslandığında ezici bir avantaj sağlıyor. Çin daha ucuz alternatif sunsa da ihracat kısıtlamaları nedeniyle birçok ülke erişemiyor. İşte bu boşlukta Türkiye hem güvenilir hem ulaşılabilir bir güç olarak öne çıkıyor” denildi.

‘HİÇBİR ÜLKDE BU KADAR UYUMLU İŞLEMİYOR’

Analizde, Türkiye’de Baykar ve TUSAŞ’ın İHA üretimini yürüttüğünü, Roketsan’ın mühimmat sağladığını, Aselsan’ın sensör–radar altyapısını geliştirdiğini ve Savunma Bakanlığı’nın tüm süreci koordine ederek yılda yüzlerce İHA üretebilen benzersiz bir sistem kurduğunu vurgulanırken “Bu yapı, dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar uyumlu işlemiyor” yorumunda bulunuldu.

‘ANKARA, LATİN AMERİKA İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN’

Latin Amerika cephesine gelince ise Aero Naves’e göre bölge henüz tam anlamıyla işlenmemiş bir pazar. Şili’nin Hermes 900, Meksika ve Brezilya’nın Hermes 450/900, Kolombiya’nın ScanEagle kullanması bölgede gözetleme kabiliyetinin arttığını gösterse de, silahlı İHA kullanımı neredeyse yok denecek kadar az. Bu yüzden analizde “Türkiye’nin uygun fiyat, yüksek performans, sahada kanıtlanmış güvenilirlik kombinasyonu Latin Amerika için adeta biçilmiş kaftan” ifadesi kullanıldı.

‘STRATEJİK GÜVENLİK ORTAĞI’

Analizde ayrıca Türkiye’nin bölgeye sadece satış odaklı yaklaşmadığı, aynı zamanda yerel üretim, bakım–onarım, montaj ve eğitim merkezleri kurmaya hazır olduğunun altı çizilirken “Türkiye’yi yalnızca bir tedarikçi değil, stratejik güvenlik ortağı haline gelecek” denildi.

‘REKABET EDEN DEĞİL OYUN KURAN TARAF’

Son olarak analizde Türkiye’nin deneyimi, operasyonel başarısı, teknoloji kapasitesi ve entegre savunma modeliyle Latin Amerika’da insansız hava araçlarında en güçlü aday olduğunu söylenirken “Global pazar hızla büyürken, Türkiye artık sadece rekabet eden değil, oyunu kuran taraf” değerlendirmesi yapıldı.