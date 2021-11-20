Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da kaybolan ve geniş çaplı arama çalışması başlatılan 3 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni dün, yaşadığı yerin 7 kilometre uzağında bulunmuştu.

Acı haberiyle bütün Türkiye'yi yasa boğan küçük Müslüme'nin ölüm nedeni merak edilmiş, cinayet olması ihtimali endişeye neden olmuştu.

haber7'nin haberine göre; Müslüme'nin ölümünde darp ve yara izi bulgusuna rastlanmadı. Küçük kızın bedeninde herhangi bir yara izi dahi tespit edilmediğini belirten kaynaklar, Müslüme'nin ölümünün açlık ve soğuğun neden olduğu bir doğal ölüm olduğunu düşündüklerini söyledi.

Aile sorguya alındı

Güvenlik kaynakları, ayrıca Müslüme'nin ailesinin de olaydaki ihmalleri nedeniyle sorguya alındığı bilgisini paylaştı. 3 yaşındaki çocuk, ailesinin yaşadığı çadırdan tek başına uzaklaşmıştı.

Otopsi tamamlandı

Otopsi işlemleri yapılan çocuktan alınan numunelerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna ulaştırıldığı ve ardından cenazesinin defnedilmek üzere Karaman'a gönderildiği de bildirildi.

Otopsi raporu bekleniyor.

Toprağa verildi

Cenazesi Karaman'a gönderilen Müslüme, toprağa verildi. Küçük kızın anne ve babası sorguda oldukları için cenazeye katılamadı.