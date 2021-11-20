  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama
Gündem

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama

Kaynaklar, 10 günlük aramanın ardından cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde ilk bulguda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığını, açlık ve soğuk nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğunu düşündüklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 17:56:00 -
Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da kaybolan ve geniş çaplı arama çalışması başlatılan 3 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni dün, yaşadığı yerin 7 kilometre uzağında bulunmuştu.

Acı haberiyle bütün Türkiye'yi yasa boğan küçük Müslüme'nin ölüm nedeni merak edilmiş, cinayet olması ihtimali endişeye neden olmuştu.

haber7'nin haberine göre; Müslüme'nin ölümünde darp ve yara izi bulgusuna rastlanmadı. Küçük kızın bedeninde herhangi bir yara izi dahi tespit edilmediğini belirten kaynaklar, Müslüme'nin ölümünün açlık ve soğuğun neden olduğu bir doğal ölüm olduğunu düşündüklerini söyledi.

Aile sorguya alındı

Güvenlik kaynakları, ayrıca Müslüme'nin ailesinin de olaydaki ihmalleri nedeniyle sorguya alındığı bilgisini paylaştı. 3 yaşındaki çocuk, ailesinin yaşadığı çadırdan tek başına uzaklaşmıştı.

Otopsi tamamlandı

Otopsi işlemleri yapılan çocuktan alınan numunelerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna ulaştırıldığı ve ardından cenazesinin defnedilmek üzere Karaman'a gönderildiği de bildirildi.

Otopsi raporu bekleniyor.

Toprağa verildi

Cenazesi Karaman'a gönderilen Müslüme, toprağa verildi. Küçük kızın anne ve babası sorguda oldukları için cenazeye katılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma
Gündem

‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma

Dün yaptığı açıklamada gece 00.00'da bir şeyler olacağını söyleyerek hükümete yönelik yalan ve iftira atan İYİ Partili Durmuş Yılmaz, dedikl..
FBI'dan Türkiye hamlesi
Gündem

FBI'dan Türkiye hamlesi

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) Türkiye'ye kritik bir ziyaret düzenlendi. Ziyaret üst düzey isimler tarafından gerçekleştirild..
Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Kültür - Sanat

Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay