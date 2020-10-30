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Gündem Türkiye'yi unutmadılar, duygulandıran anlar! Suriyeli kadınlardan depremle sarsılan İzmir'e dua
Gündem

Türkiye'yi unutmadılar, duygulandıran anlar! Suriyeli kadınlardan depremle sarsılan İzmir'e dua

Çadırda yaşadığı görülen bir grup Suriyeli kadın, bugün depremle sarsılan İzmirli vatandaşlar için dua etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:01:00 -

İzmir'deki deprem sonrası 12 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi AFAD duyurdu. Son gelen bilgilere göre ise 419 kişi yaralı, 17 binada arama kurtarma çalışması sürüyor.

Suriyeli kadınlardan İzmir'e dua

Çadırda yaşadığı görülen bir grup Suriyeli kadın, İzmirliler için dua etti. Diğer kadınların ise duaya icabet ederek "Amin" dediği duyuldu.

Suriyeli kadının "Rabbim İzmirli kardeşlerimizi koru! Rabbim acılarını azalt! Rabbim kardeşliğimizi daim kıl!" şeklinde dua ettiği görüldü.

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