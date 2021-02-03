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Teknoloji Türkiye'yi örnek aldılar! "Kullanmak niyetindeyiz" deyip duyurdular
Teknoloji

Türkiye'yi örnek aldılar! "Kullanmak niyetindeyiz" deyip duyurdular

Gürcistan'ın yerel kaynaklarla geliştirdiği T-31 taarruzi İHA hakkında üretici firma, “Türkiye'nin deneyimini kullanmak niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 07:57:00 -
Türkiye'yi örnek aldılar! "Kullanmak niyetindeyiz" deyip duyurdular

Gürcistan, T-31 Projesi olarak bilinen ve ülkenin silahlı kuvvetlerine yeni bir boyut katacağı düşünülen keşif ve saldırı amaçlı insansız hava aracı üretme çalışmalarına devam ediyor.

Tbilisi Aviation Plant yükleniciliğinde geliştirilen T-31 taarruzi İHA’nın son durumu paylaşıldı.

Gürcü televizyon kanalı Business Media Georgia tarafından yayınlanan bir raporda Gürcistan'ın yerel kaynaklarıyla geliştirdiği T-31 taarruzi İHA’nın son durumu paylaşıldı.

Söz konusu raporda, özellikle Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar sırasında Türk yapımı Bayraktar TB-2 S/İHA’nın sergilediği performansın 2019 yılından beri geliştirilmekte olan T-31 taarruzi İHA'da ve diğer hava araçlarında temel ölçüt alındığı belirtildi.

Üretici firma T-31 taarruzi İHA hakkında, “Türkiye’nin deneyimini kullanmak niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

atakan699

önce ac karnini doyur, banane senin t-31 ihandan
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