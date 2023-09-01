  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'yi örnek aldılar: Fransa'da 5 bin ürünün fiyatı sabitlenecek
Ekonomi

Türkiye'yi örnek aldılar: Fransa'da 5 bin ürünün fiyatı sabitlenecek

Yeniakit Publisher
2023-09-01 10:02:00 -
Türkiye'yi örnek aldılar: Fransa'da 5 bin ürünün fiyatı sabitlenecek

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, enflasyonla mücadele kapsamında 5 bin ürünün fiyatının sabitleneceğini duyurdu.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, enflasyonla mücadele kapsamında 5 bin ürünün fiyatının sabitleneceğini duyurdu.

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, konuk olduğu France 2 kanalında, süpermarketlerdeki 5 bin ürünün fiyatının sabitleneceğini veya düşeceğini belirtti.

Söz konusu ürünlerden bazılarının fiyatlarının yüzde 5 ila 15 düşeceğini söyleyen Le Maire, yıl sonunda süpermarketler ve 75 sanayi devi arasında yapılması beklenen ürün fiyat müzakerelerinin erkene alındığını ve eylülde başlayacağını dile getirdi.
Le Maire, müzakereleri erkene alarak ürün fiyatlarının Ocak 2024’ten itibaren düşmesini beklediklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23