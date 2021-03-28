A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu ikinci maçında Norveç'e karşı 3-0'lık bir başarı elde etti.

Hollanda gibi gibi güçlü bir rakibi 4-2 yenen "Bizim Çocuklar", Norveç'i de bozguna uğratarak Dünya Kupası yolunda güven vermeye devam ediyor.

Sörloth ve Haaland sönük kaldı

Takımı Türkiye karşısında hezimete uğrayan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, ilk yarıda direkten dönen bir şutu dışında varlık gösteremedi.

Türk futbolunu eleştiren Norveçli, duvara tosladı

Geçtiğimiz haftalarda Türk futbolunda taktik olmadığını söyleyen Sörloth, ‘Türk duvarı’ olarak tanınan savunmacılarımız karşısında aciz kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Norveçli yıldız futbolcu, şunları söyledi:

"Artık kalan maçlarımızı kazanmalıyız, bunu yapabiliriz, böyle bir ihtimal var. Ceza alanı etrafındaydık ancak ceza alanı içinde keskin değildik. Son dönemde çok gol attık. Bu, alışık olmadığımız bir durum. Aynı zamanda geride de daha sağlam durmalıyız. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken şeyler. Salı günü yeni bir maçımız var."

"Küçük farklarla kaybettik"

Maçta pozisyonu olduğunu da ekleyen Sörloth, sözlerini şöyle tamamladı:

"Direkten dönen bir şutum var. Küçük farklarla gol atamadık. Santimetrelerden bahsediyoruz. Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belirleyen farklar oluyor."

Türkiye'yi küçümsediğine pişman oldu

Sörloth, "İçimizde yeterince kazanma hırsı var. Ben Türkiye maçına baskı altında olmadan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Grupta hedefimiz birincilik. Türkiye'yi yeneceğimize inanıyorum." sözlerini kullanmıştı.