0553 313 94 23

Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Sınır hattında yakalandılar

Terör ve istihbarat ekipleri, sınır hattında düzenledikleri operasyonda, eylem hazırlığındaki PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:17
Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Sınır hattında yakalandılar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/PYD üyesi 5 kişi yakalandı. Suriye'den gelen teröristlerin yanındaki çuvallarda ise 12 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Sınır hattında yakalandılar

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad kentinden teröristlerin Akçakale'ye geçeceği bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terör ve istihbarat ekipleri, sınır hattında düzenledikleri operasyonda, PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Teröristlerin yanında bulunan çuvallarda ise 8 kilo C4, 4 kilo PETN plastik patlayıcı, 3 el bombası, piyade tüfeği, 7 şarjör ve 45 mermi ele geçirildi.

Bombalı eylem yapacaklardı

İfadeleri için emniyette götürülen teröristlerin, Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet birimleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplamak için sınırı geçtikleri belirlendi. Örgüt mensupları sorgularında, Suriye'deki PKK kamplarında canlı bomba eğitimi aldıklarını, başta metropoller olmak üzere Türkiye'de eylem yapmayı planladıklarını söyledi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:17
  1. Şanlıurfa
  2. terör operasyonu
  3. Terörle Mücadele
  4. Eylem hazırlığındaki PKK'lılara operasyon
  5. PKK'lı teröristler
  6. bombalı eylemler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçmaya çalışırken balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
    1. Kaçmaya çalışırken balkonda yakalanan..
    2. THY Boeing 737 uçuşlarını durdurdu! |..
    3. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. En fazla kaybettiren BES fonları
    6. En fazla kazandıran BES fonları
    7. Katil Esed Türkmendağı'nı vuruyor!
    8. Evinde bin 624 adet uyuşturucu hap ele..
    9. BES fonu istatistikleri
    10. Okul bahçeleri renklendirildi
    11. Başkan Toçoğlu, SESOB toplantısına..
    12. Pamukkale’de ‘Sosyal Market’ 5 bin..
    13. İncesu Belediyesi çocukları..
    14. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    15. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    16. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    17. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    18. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    19. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    20. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!