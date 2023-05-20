Türkiye’ye UEFA’dan müjde!

Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması'ndaki yerini koruyarak 2024-25 sezonunda Süper Lig'den beş takımla Avrupa kupalarında mücadele edecek. Heyecan verici Şampiyonlar Ligi yolculuğu için Türk futbolu hazır...

UEFA’nın üç turnuvasında finaller belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile Manchester City, Avrupa Ligi’nde Roma ile Sevilla ve Konferans Ligi’nde ise Fiorentina ile West Ham, şampiyonluk için oynamaya hak kazanan takımlar oldu.

Türkiye de önceki gün sona eren yarı finallerden iyi haber aldı. Kupa 3’te Basel, Fiorentina’ya 120 artı 9’da yediği golle elendi. Böylece İsviçre ekibinin daha fazla puan alma ihtimali kalmadı ve Türkiye UEFA Ülkeler Sıralaması’nda 12’ncilikteki yerini korudu.

Bu şu anlama geliyor; Süper Lig, mevcut puanların etki edeceği 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarına beş takımla katılacak, Şampiyonlar Ligi’nde iki takımla temsil edilme şansımız olacak.

Süper Lig’de 2023-24 sezonu birincimiz ‘play-off’ turundan, ikincimiz ise 2. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi yolculuğuna başlayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO