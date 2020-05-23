  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Libya Dışişleri Bakanlığı, başkentin güneyinde yabancı paralı asker cesedi bulunduğunu açıkladı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti

Bugün marketler açık mı? | Marketler kaça kadar açık?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi
için kalan
Gündem

Türkiye’ye şimdi de siber saldırı!

Türkiye’ye 2019 yılında ve içinde bulunduğumuz Mayıs ayı başında İngiltere merkezli olarak yöneltilen finansal saldırılardan sonra şimdi de İngiliz ve PKK’lı grupların bir araya gelerek Türk hedeflerine karşı siber saldırı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:33:00 -
Türkiye’ye şimdi de siber saldırı!

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, sabaha karşı saat 03.00 sularında, İngiliz ve PKK’lı hacker grupları, Türk hedeflerine karşı dünyanın çeşitli bölgelerindeki yaklaşık 40 bin ayrı noktadan aynı anda topyekun saldırıda bulundu. Akit’in edindiği bilgiye göre, 3 saatlik siber savaşın kaybedeni İngiliz-PKK ittifakı oldu. İngiliz-PKK siber saldırılarını püskürten grupların başında Polis Özel Harekat, Kara, Furkan, Ramo, Abu, Hunil ve Sessiz Lider Telli gibi siber alemin efsanelerinin geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Türkiye’yi büyük bir saldırıdan koruyan gruplara teşekkürlerini ilettiği de edinilen bilgiler arasında.

Finansal saldırıda çuvalladılar

Geçen yıl Türkiye’ye karşı finansal ataklarda bulunan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, Mayıs ayı başında da ellerinde olmayan Türk Lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz alarak, Türk Lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarını sürdürdüler. Türk Lirasının değer kaybetmesini amaçlayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz aldılar. Ancak aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen finansal kuruluşlar, temerrüde düştüler. Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın ustaca hamleleriyle hedeflerine ulaşamayan, üzerine bir de temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde bini aşan faizlerle Türk Lirası bulmaya çalışıp, büyük zarara uğramışlardı. Önceki gece Türkiye’ye yönelik başlatılan siber saldırının da İngiliz ve PKK iş birliğiyle yapılmış olması, saldırıların aynı odaklardan yönlendirildiği izlenimini uyandırdı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Karşında başbakan var' hatırlatmasıyla hakaretler savuran Davutoğlu'na trollerden tam destek! Linç kampanyasına katılanların birçoğu 'Terör sevici' çıktı
Gündem

'Karşında başbakan var' hatırlatmasıyla hakaretler savuran Davutoğlu'na trollerden tam destek! Linç kampanyasına katılanların birçoğu 'Terör sevici' çıktı

Konuk olduğu canlı yayında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'na 'Senin karşında Başbakan var' hatırlatma..
Mehmet Metiner'den olay sözler: Devlet bunun aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Gündem

Mehmet Metiner'den olay sözler: Devlet bunun aklı ile yönetiliyorsa vay halimize

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, yeniakit.com.tr'nin canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a ..
Türkiye'nin hamlesi sonrası Libya'da Rusya hareketliliği... ABD uyduları fotoğrafladı
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası Libya'da Rusya hareketliliği... ABD uyduları fotoğrafladı

Dünyanın gözünü kapatarak takip ettiği gelişmeler, Türkiye'nin bir hamlesiyle değişti. Türk silahlı insansız hava araçlarının Rus hava savun..
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı