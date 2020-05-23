Türkiye’ye şimdi de siber saldırı!

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, sabaha karşı saat 03.00 sularında, İngiliz ve PKK’lı hacker grupları, Türk hedeflerine karşı dünyanın çeşitli bölgelerindeki yaklaşık 40 bin ayrı noktadan aynı anda topyekun saldırıda bulundu. Akit’in edindiği bilgiye göre, 3 saatlik siber savaşın kaybedeni İngiliz-PKK ittifakı oldu. İngiliz-PKK siber saldırılarını püskürten grupların başında Polis Özel Harekat, Kara, Furkan, Ramo, Abu, Hunil ve Sessiz Lider Telli gibi siber alemin efsanelerinin geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Türkiye’yi büyük bir saldırıdan koruyan gruplara teşekkürlerini ilettiği de edinilen bilgiler arasında.

Finansal saldırıda çuvalladılar

Geçen yıl Türkiye’ye karşı finansal ataklarda bulunan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, Mayıs ayı başında da ellerinde olmayan Türk Lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz alarak, Türk Lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarını sürdürdüler. Türk Lirasının değer kaybetmesini amaçlayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz aldılar. Ancak aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen finansal kuruluşlar, temerrüde düştüler. Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın ustaca hamleleriyle hedeflerine ulaşamayan, üzerine bir de temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde bini aşan faizlerle Türk Lirası bulmaya çalışıp, büyük zarara uğramışlardı. Önceki gece Türkiye’ye yönelik başlatılan siber saldırının da İngiliz ve PKK iş birliğiyle yapılmış olması, saldırıların aynı odaklardan yönlendirildiği izlenimini uyandırdı.