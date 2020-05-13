Türkiye’ye güven duydu 24 milyar liralık yatırım yaptı

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Türkiye’ye duydukları güvenden dolayı yoğun biçimde yatırım yapmayı sürdürdüklerini açıkladı. Son 14 yılda ülkemize yaptıkları toplam yatırım miktarının 24 milyar liraya ulaştığını belirten Deegan, “Geleceğe duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Salgın döneminde Türkiye’ye destek olmak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik” dedi.

Yatırımlarının yüzde 99’unun teknoloji odaklımolduğunu söyleyen Deegan, “Amacımız, tüketicimizi en güvenilir ve en sürdürülebilir teknolojiyle buluşturmak ve tüm servislerimizi mükemmel müşteri deneyimi ile dijital olarak sunmak” dedi.

Mali sonuçları açıkladı

Vodafone Türkiye, Nisan 2019 - Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin potansiyeline duyduğu güvenle yatırımlarını sürdüren Vodafone, 31 Mart 2020 sonu itibarıyla son bir yılda 1.7 milyar lira yatırım yaptı. Böylece, Vodafone’un Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 24 milyar liraya ulaştı.

Büyümede son rakamlar

l Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2019-20 mali yıl sonu itibarıyla 23.5 milyon olurken, şirketin 4.5G müşteri sayısı da yılsonu itibarıyla 17.5 milyona ulaştı.

l Türkiye’nin 81 ilinde 20 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet vererek 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

l Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 174 bin müşteri kazanarak toplam 1.1 milyon müşteriye ulaştı.

l Vodafone’nin dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.2 milyona yükseldi. Mali yılın son çeyreğinde Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 650 milyona yaklaştı.

l Son dönemde etkin olan kişisel dijital asistan TOBi, aylık 1 milyon tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyon sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı.

l Mali yılın son çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin kişi başı aylık mobil data kullanımı 6.2 GB’a ulaştı.