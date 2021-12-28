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Dünya Türkiye'ye çirkin tehditte bulunan Kadirov'dan yeni açıklama
Dünya

Türkiye'ye çirkin tehditte bulunan Kadirov'dan yeni açıklama

Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı Rus kuklası Ramazan Kadirov'u rahatsız etmişti. Çeçen liderden yeni bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 17:57:00 -
Türkiye'ye çirkin tehditte bulunan Kadirov'dan yeni açıklama

Aralık ayının başında Kocaeli’nde Körfez Belediyesi tarafından hizmete açılan 14 dönüm araziye sahip Cevher Dudayev Parkı, Çeçenistan’daki Rus kuklası lider Kadirov’u kızdırdı.

Geçen hafta Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, park ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye’yi hem eleştirmiş hem de tehdit etmişti. Grozni’deki bir parka Abdullah Öcalan’ın adını verme tehdidinde bulunarak misilleme yapabileceğinin sinyalini veren Kadirov, kişisel Telegram hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı.

Türkiye’yi Rusya’ya şikayet eden Kadirov, geçen hafta istediğini de elde etmişti. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Peskov hem de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kadirov’a destek çıkarak Ankara’nın bu konuda harekete geçmesini istemişti.

Rus devlet televizyonu RIA Novosti’de yer alan haberde Kadirov’un “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğru karar vereceğini umut ediyorum. Türkiye’yi çok seviyoruz, zengin bir tarihi var, Müslüman mirası var. Dolayısıyla biz bu akıl almaz olay yüzünden ilişkilerimizin bozulmasını istemeyiz” dediği kaydedildi.

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